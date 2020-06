Roser Canals, mestressa de Casa Traveria: el valor d’un negoci familiar aliè a Internet

Pocs negocis poden presumir de gaudir d’una salut plena, ser familiars i mantenir una clientela fidel. Aquesta és la fotografia de la Roser Canals (1934), mestressa de la mercera Casa Traveria, situada al centre de Sabadell, on treballa juntament amb les seves dues filles, la Sílvia i la Mariona, juntament amb altres empleades. L’aventura d’aquest establiment amb solera arrenca al 1880, quan l’àvia Francisqueta Traveria va aixecar la persiana. “En aquella època les famílies vivien al mateix local, s’hi oferien serveis de drogueria, merceria i perfumeria i alguna cosa més”, detalla Canals.

El negoci va agafar embranzida de la mà de la jove de Francisqueta, la Maria Sallent, encarregada de modernitzar el negoci amb amplitud de mires. “Jo m’hi vaig posar quan tenia 10 o 12 anys, primer els dies de festa, i ja més endavant a ple rendiment, un cop casada, quan tenia uns 24, amb la mare”, recorda Canals. Juntes van donar l’empenta al negoci per posar-lo al dia, fins i tot amb una ampliació necessària des de l’emplaçament inicial, al carrer de la Palanca, fins el Passeig de la Plaça Major, on avui dia hi tenen la façana actual i l’accés principal a la seva botiga.

“Va ser el moment de més glòria, el meu pare s’estimava el negoci moltíssim, i va fer els tràmits necessaris per fer les obres d’ampliació, va anar a Madrid a fer els papers, i era costós, però ho va fer amb moltes ganes”, recorda. Aquell creixement físic va dotar la botiga de més presència, metres quadrats, i, sobretot, una renovada ubicació al centre de la ciutat. De moments complicats n’hi ha hagut al llarg de la seva història, però Canals posa per sobre de tot la pèrdua de la Francisqueta i la Maria, així com el pare, l’Antonio. A nivell econòmic, tot i haver-se vist afectats per la crisi, destaca que no s’han vist perjudicats per la irrupció de la compra per Internet.

“La merceria ofereix producte al detall, i aquí qui és modista vol ser atès personalment, perquè es valora l’opinió d’algú que aporta l’experiència de tants anys”, explica. El negoci és en bone smans, i és que ara, a més, les filles han actualitzat alguns productes que tenien menys sortida, a banda de comptar amb els tallers que, passada la Covid-19, recuperaran la seva activitat ordinària ben aviat.

