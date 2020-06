“Al Brasil tenim dos virus: Bolsonaro i la Covid-19”

Xavier Roca treballa a Manau, a les portes de la selva amazònica, com a guia turístic alternatiu. Ara espera que arribi juliol per venir de vacances a Sabadell.

Personalment, com has viscut l’avenç de la pandèmia des de Manau? L’hem anat vivint moment a moment. Primer quan va sorgir a la Xina, i el president de Brasil, Jair Bolsonaro, deia que això era un refredat. Després, quan el virus va arribar a Europa i a Catalunya, vam veure que no era una gripesinha. Però aquí res, no passa res. Al Brasil deien que amb cloroquina que et salva la vida. Però finalment ja va començar a vindre. I va entrar tot pels aeroports. Per Río, Sant Paulo, Manao, Fortaleza… Probablement per la gent que teia un poc de poder adquisitiu i podia viatjar. Però tampoc es va fer res.

I es va escampar sense aturalls. Clar. Llavors va passar a les classes mitjanes. I després a les faveles -que és on estan ara-, on està fent molt de mal. Autèntics estralls. Ara està avançant cap a l’interior i morirà molta gent. Ara molta gent ja sap que no és una mentida. Perquè ho han sentit de molt a prop.

Bolsonaro és un villà mediambiental? No només és Bolsonaro. També és el 30% que s’identifiquen amb ell. Que el veuen com un heroi. Bolsonaro és amic de Donald Trump i els seus seguidors volen ser com els EUA. Però no se n’adonen que estan destruint el país.

Creus que podria haver-hi una rectificació? És cert que va guanyar les eleccions amb el 60% dels vots. I que ara està baixant, al voltant del 30% de suports. Potser baixa fins i tot al 20%. Però aquests el seguiran fins a la mort. I no canviaran.

Publicitat

Com ha aconseguit tan de poder? Perquè ha anomenat generals i militars com alts càrrecs a dir, per dominar el país. I no està aconseguint més coses perquè el Congrés i el tribunal Suprem li estan aturant els peus. Però ara ja ha dit que si no el deixen fer, eliminarà el Congrés. I això sí que serà una dictadura.

Afectarà al teu projecte turístic? I tant! El meu sector s’ha acabat per enguany, s’ha acabat. No vindrà ningú. Qui vols que vingui a Brasil, amb els dos virus que hi ha: La Covid-19 i Jair Bolsorano… I encara ni tan sols hem arribat al pic, que serà a l’agost o al setembre. Tenim 40.000 morts, però arribaran als 80.000. Tot i així, espero que el 20221 sigui un any fort turísticament i que molta gent vingui a veure el nostre Amazonas. Però enguany, no.

Vindràs enguany a Sabadell? Si! Vinc tots els anys, cap al maig, a visitar família i amics. I també per veure algun partir de futbol del Barça! I també del Sabadell, amb l’esperança que pugi de categoria. Enguany també havia de venir, perìo han anat anul·lant els vols. Tinc previst venir a principis de juliol.

CONTACTE

Xavier Roca té la pàgina web en construcció, però podeu consultar viatges i rutes a l’e-mail javierrocaduarte@hotmal.com, així com al WhatsApp +5592 991120043

Publicitat