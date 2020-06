Angoixa per a uns, alegria per a altres

Com ens adaptarem, psicològicament, a la rentreé? Tenim bones notícies, però també de dolentes. Comencem per aquestes darreres: “El canvi provocarà que les famílies s’hagin de reorganitzar i buscar solucions per compatibilitzar la feina amb la cura dels nens i nenes”, explica Calderer, “de manera que provocarà un estrès inicial en alguns casos”. En el cas dels nuclis amb criatures, també està generant angoixa l’obertura (o no) de les escoles, ja que a més ha estat plena d’incertesa.

A més, independentment de la canalla, qualsevol treballador pot tenir por a acabar contagiat, per culpa d’haver-hi tornat massa d’hora. “Llavors cal elaborar estratègies per afrontar-ho”, planteja Calderer. “A banda de ser curós amb les mesures d’higiene, cal desenvolupar una línia de pensament positiu, per poder tornar a la normalitat i que no sigui un estrès afegit”. Calderer també destaca la possibilitat de tornar a la feina de forma esglaonada: “Combinar alguns dies a l’oficina i d’altres a casa, en la mateixa setmana, pot ser una eina”.

Però no tot és angoixa. “A molta gent, la rutina a casa se’ls ha fet molt feixuga”, contraposa la psicòloga. Així que també hi ha qui es mor de ganes de tornar a la feina. Per una banda, perquè la socialització és innata a l’ésser humà. “Només cal veure les terrasses dels bars, com estan de plenes”, apunta. Efectivament, baixar a prendre el cafè a mig matí; fer amb els companys una cerveseta en acabar com a afterwork; dinar plegats a la cantina o sortir al carrer a fer un menú del dia…

Publicitat

Trencar la rutina

A més, sortir de casa trenca amb la rutina del confinament. I és que el teletreball també ha mostrat punts febles. Com ara que no permet fer una barrera entre feina i casa, ja que l’espai físic és el mateix. O que disminueix la desconnexió mental, ja que la disponibilitat durant el confinament ha estat pràcticament de les 24 hores del dia.

Els experts també apunten que el despatx tendeix a oferir comoditats de les quals sovint no disposem a casa: aire condicionat, una potent connexió wi-fi, impressora, telefonia… A banda del mateix escriptori (que almenys, oficialment, hauria de ser ample i ben il·luminat).

De fet, semblen ser arguments de pes en gran part de la societat. Segons un baròmetre de l’empresa Kantar, tot just el 26% dels ciutadans de l’Estat espanyol estava disposat a tornar a l’oficina tan aviat com fos possible. L’enquesta va ser realitzada a finals de maig, no pas enmig de la voràgine de març o abril. A més, un altre 30% considerava que necessitaria entre 1 i 3 mesos per sentir-se còmode a pensar a tornar.

Publicitat