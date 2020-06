De parlar per carta a fer-ho a dos metres

Quan Antonio Nicart volia parlar en aquestes darreres setmanes amb la seva mare, l’Antonia, que viu en una residència de Sabadell, una de les opcions que tenia era enviar-li una carta. A l’estil postal, però sense ser-ho, ja que estava prohibit entrar documents a l’equipament. Així que els familiars enviaven el text a la residència per correu electrònic i els treballadors els imprimien i portaven als usuaris. “Això implica no només que contactis amb la teva gent, sinó que ho fas a través del mitjà amb què ho feies quan eres jove”, explica Nicart. “Estava llegint cartes, com quan la meva mare en feia per Nadal per a tota la família!”, recorda amb un somriure.

Tornar a un mètode passat, aquest cop, els ha servit per alleugerir el tràngol. Posteriorment van passar a les videotrucades i, afortunadament, aquesta setmana s’han pogut tornar a veure en persona ja que la fase 2 del desconfinament permet les visites a les residències que no tenen casos de coronavirus o poden aïllar correctament els que hi hagi.

Tornen les visites

En el cas de la residència de l’Antonia, Domus Vi Sabadell Ciutat, no han tingut cap cas de coronavirus i aquesta setmana tots els residents –un centenar– han rebut la visita d’un familiar. Abans de rebre les primeres visites, totes les residències han hagut d’elaborar un pla que ha validat el Departament de Salut.

Cada establiment és un cas par- ticular a partir de les seves característiques, però, en general, es permet una visita per familiar per setmana, durant 30 minuts i sem- pre respectant totes les mesu- res de distanciament social i higiene: el rentat i desinfecció de mans i sabates així com l’ús de la mascareta són obligatoris. També signar un document d’autoresponsabilitat en què el familiar signa que no té símptomes ni altres condicionants que puguin posar en risc la residència.

En el cas de la Domus Vi han habilitat la planta baixa per fer les visites, i com no podia ser d’altra manera, les primeres han estat plenes d’emoció; “hi ha hagut qui ha estranyat els familiars perquè es volien apropar, n’hi ha que ho han fet amb els residents; qui ha plorat, qui ha sortit a respirar per no fer-ho… hi ha hagut una mica de tot”, explica la directora d’aquesta residència sabadellenca, Cristina García de la Plaza. A la residència Dolça Llar –amb una vintena de residents–també ja estan gestionant les primeres visites i la seva directora, Patrícia Escobar, recorda que “entenem les ganes d’abraçades i petons, però haurem d’esperar una mica”. Durant les trobades, la directora recomana als visitants que “aprofitin per crear un bon ambient, dinàmica positiva”. En aquest cas han valorat l’ús de mampares, però finalment l’han descartat perquè la trobada sigui més natural.