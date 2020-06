El mantra tan escoltat que diu que tenim el millor sol, les millors platges i la millor gastronomia sempre m’ha semblat un recurs enganyapobres. Una cosa és prendre el sol a primera línia de mar a Calella de Palafrugell, i una altra fer-ho a la Zona Hermètica, per exemple. Quan tens recursos, el bon menjar pots trobar-lo arreu del món i quan no en tens, no el trobaràs enlloc. En canvi, els mantres alemanys i en concret el paquet de mesures socials i econòmiques d’Angela Merkel per combatre la crisi de la Covid-19 sí que em provoquen enveja.

Persona de tradició luterana, Merkel ha entès perfectament què cal fer en aquests moments delicats. El seu vicecanceller, Olaf Scholz, ha anomenat l’abundant conjunt de mesures que han ideat com l’Impuls definitiu i tot per al futur de les seves noves generacions. Tot això amb molt poc autobombo polític i amb molta execució. Les ajudes es repartiran entre els més necessitats, ajuntaments, autònoms, pares i mares, aturats, industrials i botiguers, i de ben segur que es traduiran en una ràpida sortida de la crisi. Quan penso en Espanya, molt em temo que trigarà a recuperar-se quasi el temps just per enllaçar amb la següent davallada. En aquest article apuntaré tres de les mesures d’aquest paquet de Merkel.

Una, la que destinaran a mares i pares amb fills menors d’edat. Consisteix bàsicament a donar un bo únic de 300€ per fill juntament amb altres beneficis, i segons ells com a agraïment a la feina de les famílies durant el confinament. Imagino que deu sorprendre més d’un polític progressista local que una conservadora com Merkel apliqui mesures socials d’ajuda eficient.

Una altra, aquesta dirigida a l’activació del consum, és reduir l’IVA: tots els alemanys gaudiran d’una baixada temporal del 19% al 16%, i el tipus reduït baixarà del 7% al 5%. Aquesta mesura serà aigua beneïda per als comerciants i estalvi per als consumidors, i estic convençut que les vendes de tota mena pujaran. Aquí alguns mitjans econòmics apuntaven que el Gobierno els volia apujar, ja veurem com acaba.

La tercera mesura del govern alemany seria un petit recull d’accions de clar benefici per al món econòmic, com crèdits per a les grans marques alemanyes, incentius per a la compra de cotxes elèctrics, baixada dels costos de l’electricitat o els 40.000 milions, entre subvencions i crèdits, dirigits als autònoms. Sembla senzill, però si s’ajuda els generadors de riquesa, aquests seran competitius, generaran llocs de treball i pagaran impostos, que a la vegada es faran servir per fer polítiques socials.

Realment, al govern alemany no li farà falta gaire publicitat, ni cap esportista milionari dirà a la població que “units guanyarem el virus”. De cara al futur, potser els del sud hem de començar a aprendre coses dels del nord i entendre que cal estalviar i treballar honestament en els bons moments per poder superar els mals temps que sempre tornen.

Els mediterranis, per més que ens excusem en el carpe diem, hem d’acceptar que la qualitat de vida i la seguretat de tots requereix previsions, compromisos i grans esforços col·lectius, i potser després tots podrem gaudir més i millor del sol, el mar i la paella.

