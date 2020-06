VÍDEO: Els Mossos s’activen per caçar ‘cogoteros’, els atracadors de gent gran

Se’ls coneix com a “cogoteros”. S’esperen a les portes de les entitats bancàries per robar a la gent gran. No tenen vergonya, ni tampoc moral: són professionals que aprofiten qualsevol distracció per treure sobres i carteres. De vegades ho aconsegueixen amb discreció, d’altres fent ús de la violència. Els Mossos d’Esquadra han activat un dispositiu a Sabadell per enxampar-los, coincidint amb el cobrament de la paga extra d’estiu. “Ara hi ha més perill perquè els delinqüents saben que tenen la paga doble”, assegura César Galván, cap de l’Oficina de Relacions amb la Ciutadania de Mossos Sabadell.

Agents dels Mossos, uniformats i de paisà, vigilaran les sucursals situades en els eixos comercials de la ciutat a partir del dilluns vinent durant dues setmanes. El juny i el desembre –quan es perceben les pagues extres– són mesos especialment crítics: dos de cada deu robatoris amb violència o intimidació del 2019 es van produir en aquests dos mesos.

Ataquen en grups

Els cogoteros no acostumen a ser llops solitaris. Són màfies que van en petits grups i cada membre té una funció en el robatori per obtenir el motí. “Van en grups de mínim dues persones. Un vigila i l’altre és el que actua”, expliquen des dels Mossos. Es camuflen bé i tenen dots de dissimulació, per evitar que les víctimes notin el perill. “A simple vista passen totalment desapercebuts. Quan vigilem ens fixem en qualsevol actitud sospitosa”, explica un dels agents de paisà dels Mossos que vigilen les sucursals sabadellenques. La majoria són furts, encara que en algun cas fan ús de la violència o la intimidació.

Publicitat

Davant del risc d’aquests dies, la policia catalana recomana fixar-se en els petits detalls: estar a l’aguait que ningú s’apropi durant la transacció i estar al cas que ningú ens observi. Val més anar al caixer acompanyat que en solitari, i en horari diürn. Es recomana no treure tot l’import de la pensió ni fer-ho el primer dia que es pot cobrar, que és quan els cogoteros ataquen les seves víctimes.

Més estafes amb la Covid-19

Els robatoris no són l’únic perill que afronta la gent gran. La Covid-19 ha incrementat els casos d’estafa, segons explica Galván. “Els truquen oferint una desinfecció a casa, una visita informativa o serveis per a la gent gran”, explica. Relacionat amb l’augment del consum d’Internet, hi ha hagut un repunt de les estafes en línia. Per internet o per telèfon, al carrer o al domicili, no es pot abaixar la guàrdia.

Publicitat