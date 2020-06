Aproven un pla de reconstrucció social i econòmica al Vallès Occidental

Aquest dimarts s’ha reunit el Consell d’alcaldies del Vallès Occidental en una sessió virtual per debatre i aprovar el Pla de Reconstrucció de la comarca davant la crisi generada per la Covid-19. A banda dels representants municipals, al Consell d’alcaldies també hi han assistit representants de les entitats socials, econòmiques i universitats del territori. Els documents aprovats avui per unanimitat seran el full de ruta a seguir pel conjunt de la comarca per tal de poder reconstruir una comarca on els ERTOS han afectat més de 93.000 persones i on una de cada tres persones assalariades es troben a l’atur o afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació.

El Pla de reconstrucció pivota sobre 4 eixos: mesures transversals i territorials, mesures de protecció social, mesures de reactivació econòmica i mesures de sostenibilitat i responsabilitat social. El Pla els recull amb quatre objectius: Reinventem-nos, Protegim-nos, Activem-nos i responsabilitzem-nos.

Sobre la base del consens i dels eixos del Pla es vol mobilitzar tots els recursos disponibles, acompanyant les empreses i protegir els col·lectius més vulnerables en aquesta situació de crisis que estan vivint, empoderant el territori per poder defensar els interessos de tota la ciutadania del Vallès Occidental. Aquest acord és un full de ruta per desenvolupar polítiques compartides per les diferents administracions locals de la comarca, respectant les característiques de cada municipi i les seves particularitats.

Les darreres setmanes s’han recollit les aportacions d’ajuntaments i entitats per aconseguir que el Pla de reconstrucció fos el màxim de participat possible. Des del Consell Comarcal també s’han mantingut reunions amb diferents entitats. Un cop aprovat el document diferents entitats ja han manifestat la seva adhesió al Pla. Aquest és el cas de CECOT, PIMEC, CIESC, Cambra de Comerç de Sabadell, Cambra de Comerç de Terrassa, UGT, CCOO i Creu Roja. Els propers dies es poden produir més adhesions. A continuació queda reflectit què contempla cada part del Pla.

Reinventem-nos

Recull mesures dels ajuntaments de la comarca que siguin exemplars i puguin ser llavor de noves propostes dirigides a reduir l’alt índex de precarietat, pobresa i desigualtat en àmbits com la fiscalitat, les llicències, la contractació pública i la digitalització i la connexió del territori. També recull actuacions d’àmbit transversal amb impacte a tot el territori per estar preparats davant una nova possible emergència, poder rellançar la comarca i projectar-la cap al futur.

Es proposa crear el Comitè per la Sanitat del Vallès Occidental per tal de canalitzar les demandes i necessitats del sector, amb una participació activa dels ajuntaments, el Departament de Salut, els hospitals i residències de gent gran de la comarca. Hem d’entendre la salut com un concepte ampli. Així mateix, el front comú per la recerca de fons de finançament europeus apostant per projectes territorials coordinats pel Consell Comarcal entre els diferents ens locals i comarcals per tal d’impulsar projectes d’escala territorial.

Protegim-nos

Publicitat

Ha de donar resposta a les noves demandes de la societat més sensible de la societat, després que l’impacte de la pandèmia ha obligat a reorientar serveis, adaptar-los a les noves necessitats i reforçar projectes per poder donar resposta a la ciutadania, fer suport als col·lectius més vulnerables. El Consell Comarcal ha posat en marxa un Pla de Xoc amb 50 mesures socials que posa l’accent en l’atenció a les persones, donat que durant l’estat d’alarma s’ha incrementat considerablement el nombre de persones vulnerables.

Per aquest motiu es dibuixa un plec d’accions, a banda de treballar per dignificar els llocs de treball i les condicions de cura de la gent gran i de reforçar el sistema educatiu i de posar les eines necessàries per tal que estigui preparat per un possible rebrot, que no deixi cap alumne al marge.

Activem-nos

La reactivació econòmica protagonitza aquest pas, amb accions d’acompanyament a la indústria, potenciar el comerç de proximitat, ajudar la restauració i l’hosteleria, actuar davant els ERTOS i EROS, desplegar la digitalització i treballar per l’ocupació i la formació pel treball. El pla s’estructurarà en dues comissions complementàries: Indústria/innovació i Comerç/Restauració, com a sectors amb un gran impacte de la crisi.

Responsabilitzem-nos

La quarta línia se centra en la necessitat d’una sortida verda i circular a la crisi en la línia de les directrius del pla, que preveu ajudes financeres per als Estats i estableix diferents prioritats, entre ells el Pacte Verd Europeu per garantir que la transició cap a una economia climàticament neutra no deixi enrere a ningú.