Per deixar KO el pa de benzinera

Jordi Capella, forner de la Fleca Roca, serà distingit per la Generalitat com a Mestre Artesà. L’administració pública premia així la trajectòria de Capella, qui fa 29 anys que està al capdavant del forn del carrer de Montserrat, juntament amb la seva parella.

Concretament, destaquen la introducció de farines ecològiques i de Km 0 en l’obrador, l’aposta per les fermentacions llargues, la recuperació del pa de sant Julià (típic de Sabadell) i la col·laboració amb entitats de la ciutat, com ara el col·lectiu ecologista ADENC, l’escola Teresa Claramunt i l’entitat Ethos (amb tallers de cuina per a persones en situació de drogodependència).

Treballa amb farines ecològiques i subministra a cooperatives de consum del Vallès

A més, destaquen el treball amb cooperatives de consum de la comarca, a les quals subministra els pans de farines ecològiques (espelta i blat; integral com blanca) i dolços com magdalenes i galetes.

A la ‘coope’ del Rodal

La Fleca Roca, de fet, subministra setmanalment aquests aliments a mitja dotzena de grups de consum: El Rodal (Sabadell) Farcell (Castellar), la Coope de l’Atzur (Terrassa); el Cabàs (Sant Cugat)…

Segons Rosa Maria Verdaguer, del Gremi de Flequers de la província de Barcelona, “es premia així aquelles persones que fan un producte artesà i el reivindiquen com a tal”. De fet, ha estat el mateix Gremi de Flequeres el que ha proposat la candidatura de Capella, que el Departament d’Agricultura ha acceptat.

Aquest any seran fins a 25 persones les distingides com a Mestre Artesà per la Generalitat de Catalunya, en una gala que tindrà lloc (si no hi ha nous ensurts per la crisi de la Covid-19) el pròxim 26 de novembre. Però també distingiran oficis agermanats com pastissers i xurrers; i altres carnissers i formatgers.

Des de l’any 1957

La Fleca Roca va néixer als anys 50 al carrer de Montserrat. La segona generació, els germans Joan i Imma, prenen el relleu més per la vàlua familiar que no pas veure-hi un gran negoci. Capella coneix la seva dona, l’Imma, i ell mateix acaba entrant a treballar-hi l’any 1993. I és que la propietat familiar és una de les claus dels comerços emblemàtiques.

Pocs anys més tard apareix el pa de benzinera (precongelat), que amb el temps s’anirà estenent a tota mena de botigues de barri. Abarateix el cost i es pot coure les 24 hores del dia, però la qualitat s’enfonsa. I és que els pans de la Fleca Roca són per deixar KO el pa de benzinera.

