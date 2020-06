L’Ajuntament destinarà els fons europeus per al Mercat de Campoamor a crear un espai verd

L’antic camp de futbol de Campoamor es convertirà en un espai verd. L’Ajuntament de Sabadell preveu invertir-hi 1,9 milions d’euros en aquest projecte aprofitant el fons FEDER, una subvenció de la comissió europea, que es va concedir durant l’anterior mandat, que volia convertir el mercat en un Linkmarket. Aquest fons cobriria la meitat de la despesa. L’altre 50% aniria a càrrec de l’Ajuntament.

Així ho han anunciat avui l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, acompanyada de la regidora d’urbanisme Mar Molina. Farrés ha defensat que aquesta subvenció s’inverteixi als entorns del mercat i no pas a aquest equipament per no perdre-la. “Encara no està clar què es farà amb el mercat”, ha assumit Farrés

Què s’hi farà?

Un jardí entre els barris de Campoamor, Espronceda i la Creu de Barberà, un espai actualment ocupat pel camp de futbol en desús i encara propietat de l‘Incasòl; una ordenació de l’aparcament al solar del CAP Sud i una ampliació d’aparcament al carrer de Diego de Almagro. Més endavant, i fora d’aquest pressupost, es preveu pacificar el carrer de Concha Espina mitjançant una plataforma única.

És per això que, amb tot, es preveuen iniciar les obres de cara a l’any vinent. El govern ha presentar el projecte a la resta de grups de l’oposició i a les entitats veïnals i culturals de la zona sud, que hauran de fer un retorn en dues setmanes.

Mentrestant, el govern municipal continua en converses amb l’Incasòl, actual propietari del camp, que previsiblement cedirà el solar a l’Ajuntament. En aquest sentit, l’alcaldessa explicava que “cal concretar les clàusules del conveni”, però ja està acordada la cessió. A canvi d’un (o més) terrenys municipals d’altres zones de Sabadell, però sense contraprestació econòmica.

Què passa amb el Mercat?

Queda com estava, a l’espera d’un projecte ferm. I obert amb una sola parada: actualment, l’equipament només està ocupat per una xarcuteria. Però continua obert a altres paradistes. De fet, al febrer, l’administració municipal va rebre sis peticions de paradistes interessats en instal·lar-s’hi mentre no hi hagi un projecte pel mercat.

El projecte del govern passa per la creació d’un espai d’arts escèniques. Entitats socials i culturals de la zona insisteixen, però, en la importància de deixar espai al petit comerç. Mentrestant això no es concreti, l’equipament continua en funcionament.

