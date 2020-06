L'Ajuntament lamenta que Salut no hagi consensuat el relleu a la presidència del Taulí

L'Ajuntament de Sabadell lamenta que el Departament de Salut no hagi consensuat el nom de la nova presidenta del Taulí i l'hagi anunciat pel seu compte. Per això, el consistori reclama recuperar la cogovernança que caracteritza la corporació sanitària, la qual cosa implica acordar tots els canvis. La dimissió del fins ara president, Modesto Custodio, i el nomenament del seu relleu, Mariona Creus, han estat el principal punt a tractar al Consell de Govern de l'hospital sabadellenc que s'ha celebrat aquesta tarda.

En un comunicat posterior a la trobada, l'Ajuntament explica que s'hauria preferit consensuar el nom del relleu com s'ha fet sempre en els casos anteriors a Custodio. "Vagi per endavant el màxim respecte tant personal com professional a la nova presidenta. Per al Govern de Sabadell, aquesta no és una polèmica de noms sinó de les formes emprades per la Generalitat en aquesta qüestió", exposa el consistori.

L'executiu liderat per Marta Farrés creu que anunciar el relleu conjuntament hauria estat un bon gest per realçar el treball conjunt de les dues institucions. D’aquesta manera, en canvi, "queda palesa un cop més la poca sensibilitat de la Conselleria cap a la ciutadania de Sabadell i les seves institucions", afegeix el document.

Publicitat

Missatge a la nova presidenta

El consistori també adreça unes paraules a la nova presidenta del Consorci, Mariona Creus, a qui desitja tots els encerts, i es posa a la seva disposició per tirar endavant els projectes que ajudin a millorar la institució i els serveis a la ciutadania.

Tanmateix, el govern local agraeix els seus serveis al president sortint, Modesto Custodio, a qui expressa públicament el seu reconeixement per la feina feta i el compromís mostrat amb la corporació i la ciutat.

Publicitat