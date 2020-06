D’Instagram a la llibreria: tornen les presentacions ‘in situ’

Després que ja visités Sabadell la setmana passada, per presentar i signar exemplars del seu nou llibre infantil El somni d’en Blai, Rafel Nadal torna aquest divendres a La Llar del Llibre. En aquesta ocasió presentarà la novel·la Mar d’estiu, editada per Univers. Mar d’Estiu és una aproximació sentimental al Mediterrani, als petits plaers de la vida i una invitació a observar i descobrir les històries dels llocs i de les persones que l’habiten, asseguren des de l’editorial.

Els responsables de La Llar del Llibre ja tenen tots els detalls de com serà aquesta primera presentació presencial d’un llibre dins la seva llibreria, després de 3 mesos de confinament en els quals han proliferat les presentacions virtuals a Instagram. Han llegit el BOE amb atenció -asseguren entre rialles-, han tret un metre i s’han posat a mesurar les distàncies entre cadires. El resultat és que l’aforament per veure Nadal (18 h) serà limitat, ja que té lloc a un espai interior. I per tant, no hi cabrà tothom. Per això recomanen confirmar assistència per qualsevol mitjà (avís presencial, e-mail, etc.).

En tot cas, aquesta serà la primera xerrada física que acull la llibreria. El camí, doncs, es fa caminant.

Felicito les llibreries @lacaponatgn i @llibreriaadsera per portar avui en @nadalrafel a casa nostra. Malgrat la distància social obligatòria m'ha semblat un idea excepcional apropar escriptors i lectors. Marxo content amb més deures i més lectures pendents… pic.twitter.com/ukUvD3OSPi — Joan Abentín Domènec (@JoanADomenec) May 28, 2020

