Elena Gadel i Gemma Humet, a les nits d’estiu als Jardinets

La cafeteria Urpí als Jardinets portarà a terme un cicle de concerts amb sopar entre els mesos de juliol i agost, anomenat Hi Som!. La iniciativa, que signa la promotora cultural sabadellenca UiU Promotors, aprofitarà un espai com és el dels Jardinets de la Fundació Sabadell 1859, en ple Centre de Sabadell, on es realitzaran fins a set vetllades musicals.

Els concerts seran tots els dissabtes de juliol i agost al vespre. Les entrades anticipades ja es poden adquirir per 19,95 € a través de la plataforma Codetickets. Cada localitat inclou un sopar pica-pica (que es començarà a servir a les 20.30 h) i el concert posterior, que començarà a les 21.30 h. El mateix dia de l’espectacle, el preu de les entrades serà de 25 €.

Elena Gadel, Gemma Humet…

El cicle combinarà propostes de quilòmetre zero amb noms consagrats a l’escena musical catalana. De fet, Hi Som! s’obrirà i es tancarà amb propostes sabadellenques. L’inaugurarà, el 4 de juliol, l’Il·lús Teatre Ensemble, una formació integrada per Marina Prades (veu i violí), Oriol Padrós (veu i guitarra) i Jan Fité (contrabaix i arranjaments). El grup oferirà una selecció de temes procedents de les diferents produccions d’Il·lús Teatre amb direcció del mateix Jordi Fité.

El 18 de juliol actuarà la cantant i actriu Elena Gadel que, acompanyada de Carlos Monfort, oferirà un recull dels seus temes més coneguts. Li prendrà el relleu (25 de juliol) la terrassenca Gemma Humet acompanyada de Pau Lagardas. Els concerts del mes d’agost estaran protagonitzats per Judit Neddermann (1 d’agost), Miquel Abras (8 d’agost) i Jofre Bardagí (22 d’agost). El cicle es clourà (29 d’agost) amb el sabadellenc Roger Padrós, que presentarà els temes del seu primer EP, titulat Mil más.

“La generositat dels artistes”

Segons apunten des de l’organització, “la realització del cicle serà possible gràcies a la generositat dels artistes”, que han adaptat les seves propostes a un format íntim, tant pel que fa a l’espai com, sobretot, al nombre d’espectadors. “És per això que gosem fer una crida al públic per tal que respongui a l’esforç titànic d’engegar un projecte així, que no pretén altra cosa l’enriquiment cultural i oblida rendibilitats que, ara per ara, són buides de contingut, frívoles i vanes”, argumenta Pere Urpí, d’UiU Promotors. “No volem cap altra cosa que mostrar que tots plegats seguim dempeus. Una iniciativa de país modern, d’audàcia i de complicitat amb el públic”, afegeix.

Hi Som! es completarà, els divendres al vespre i els dissabtes i diumenges al migdia, amb sessions de DJ a la terrassa d’Urpí als Jardinets, per gaudir dels capvespres i dels vermuts d’estiu. La iniciativa coincideix amb el desè aniversari d’UiU Promotors, que s’estava celebrant amb una programació especial a la CavaUrpí de Sabadell interrompuda a mitjans de març per la pandèmia de Covid-19.

Bona part dels concerts que van quedar pendents es reprogramaran durant la tardor, tan bon punt la situació s’hagi clarificat i els requeriments d’aforament ho permetin.

