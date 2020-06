Amb pocs nens, mesures de seguretat i il·lusió: demà reobren les escoles bressol municipals

Han estat gairebé un centenar de dies tancades. Les escoles bressol municipals, però, ja ho tenen tot enllestit per obrir les portes demà. Encara que el retorn de nens aquest juny serà molt més baix del que es preveuria en condicions normals, tots aquests centres públics de la ciutat tornaran a l’activitat amb les mesures de seguretat corresponents. A la fase 3, en què Sabadell entrarà demà, la ràtio estipulada és de 10 alumnes per educador, en comptes de 5, tal com es va dictar el mes de maig.

Independentment de la demanda que tinguin, l’Ajuntament ha decidit que reobrin totes les escoles bressol municipals per evitar que les famílies s’hagin de desplaçar més lluny del que haurien de fer normalment. També per alleugerir el retorn dels infants, d’1 a 3 anys, ja que d’aquesta manera es retrobaran amb alguns companys i amb els educadors habituals, a més de sentir-se més còmodes als espais de sempre. El servei, que es posa en marxa després de dos dies de neteja i desinfecció dels centres, estarà operatiu fins a la penúltima setmana de juliol. El termini per inscriure-s’hi continuarà obert per si canvien les circumstàncies familiars.

Educació, a més, ha acabat reconeixent que en aquestes edats el distanciament físic és molt complicat, per la qual cosa s’ha determinat que s’haurà de mantenir “en la mesura que sigui possible”. Això facilita la feina dels professionals, per als quals és imprescindible un mínim de contacte per poder abraçar, jugar, consolar o fins i tot canviar bolquers. També es posen facilitats a la conciliació laboral de les famílies, ja que es permetrà obrir el servei de menjador. Sempre que, entre infants, hi hagi un metre de distància –es calcula que equival a una cadira de separació en el moment que seguin a taula, sense que no hi hagi ningú davant per davant–.

Pocs nens, molta il·lusió

Hi ha força casos de pares que, per la seva situació laboral, es quedaran a casa aquests mesos i no necessitaran el servei. Això ha passat, per exemple, a l’escola bressol La Romànica, on reobriran només per 4 nens. Tot i això, la directora, Sònia Sánchez, explica que hi ha previsió que en els pròxims dies s’hi puguin incorporar més infants. També es dona el cas de famílies -puntualitza- que no tenien previst pagar aquest mes.

Contràriament, hi ha molts pares que, per raons d’organització, sí que han tingut la necessitat de comptar amb les escoles bressol. A la Joan Montllor, tindran 7 nens d’1 a 2 anys i 7 més de 2 a 3.

Encara que el contacte sigui imprescindible, les mesures de precaució es compliran rigorosament. Les mans s’hauran de rentar moltes vegades, els pares no podran entrar al centre, s’utilitzaran al màxim els espais exteriors, sempre que sigui imprescindible es treballarà amb mascareta, cada grup utilitzarà un material que es desinfectarà recurrentment, les aules es reorganitzaran i, fins i tot, la metodologia pedagògica haurà de variar en alguns casos.

Després de tres mesos a casa, hi ha la possibilitat que el primer dia els nens visquin un petit sotrac emocional en el moment de desenganxar-se de la família. Les escoles estan preparades. “Serà difícil per als infants. Coneixen l’espai i ens coneixen a nosaltres, que estarem al seu costat. Però caldrà un nou procés de familiarització, que se sentin propers”, expressa Montse Casajoana, directora de l’escola bressol municipal Vapor Buxeda Nou, on retornaran 18 infants, una catorzena dels quals utilitzarà el servei de menjador i de dormitori. S’agruparan en tres espais diferents, amb una tutora i una mestra de suport.

En cap cas, faltarà il·lusió a la reobertura per part dels educadors, tal com expressa Casajoana: “Els hem enyorat moltíssim. Els rebrem amb molta il·lusió, amb moltes ganes”.

