Paraula de David Vila i Ros, cant d’Un tal Pere

En aquest segon avançament d’Un llarg hivern (La catenària, 2020) Un tal Pere, musica fil per randa un conte de David Vila i Ros. El títol original del conte de David Vila i Ros és Però saps que sí, inclòs en el llibre Roba estesa, publicat per Voliana Edicions.

“Parla d’aquells instants en què t’adones que la bellesa, la passió, la inconsciència, la irracionalitat i tot allò que no saps explicar és, ras i curt, allò que compta”, explica el cantautor terrassenc. “Allò que, en una paraula, anomenem amor. Que sí. Que d’això va tot plegat. D’estimar”.

La cançó és una única presa a veu i guitarra. Conjuntament amb el videoclip, van ser enregistrats a Aviram Estudis, el setembre de 2019.

Un tal Pere, un cantautor inquiet i compromès

Un tal Pere neix al voltant d’un moviment de cantautors que revolucionaven les nits de Gràcia de fa deu anys i és des del desaparegut Macondo Bar de Camp de l’Arpa, on debuta amb l’EP Dies de sol (Temps Record, 2010). Aquell mateix any firma un single per al moviment social Jo decideixo i s’explicita el posicionament polític en l’obra del cantautor.

Amb l’àlbum Un nou somriure (Temps Record, 2013) s’endinsa musicalment dins del folk mentre les lletres s’impregnen del seu trasllat al Vallès Occidental i la recerca de la realització personal. Hi destaca la col·laboració de Cesk Freixas a la cançó Ara és el moment.

La reivindicació de la cultura com a eina de transformació porta a la creació de l’espectacle Paraules mogudes (2017-18), conjuntament amb el propi David Vila i Ros.

