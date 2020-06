El conductor d'un turisme va resultar ferit lleu en un accident aquest dimecres entre els carrers d'Antoni Cusidó i Ribot i Serra, a la Creu Alta. Una ambulància del SEM va traslladar l'home, de 66 anys, al Taulí.

L'accident es va produir per la col·lisió lateral entre dos turismes, aparentment perquè un dels dos conductors no va respectar la prioritat de pas de l'altre. La Policia Municipal va rebre l'avís del succés a les 12.22 hores i hi va destinar una unitat.

