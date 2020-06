Tot i que estem vivint un juny atípic pel que fa a temperatura, molts ja pensen en el moment en què podran anar a la piscina. Més ara, que després del salt a la fase 3 ja ens preparem per l'imminent pas a la "nova normalitat" i a l'"etapa de represa".

L'obertura prevista és per al 6 de juliol, concretament amb l'entrada en funcionament de la Bassa i les piscines de Campoamor, Can Marcet i Olímpia. En el cas de la Bassa, la temporada acabarà el 30 d’agost; Olímpia i Campoamor romandran obertes fins al 13 de setembre i Can Marcet fins al dia 4.

Pel que fa a la piscina de Ca n’Oriac, entrarà en funcionament en funció de l’evolució de les obres de millora que s’han reprès i que es van haver d’interrompre a causa de l’Estat d’alarma.

Amb entrada anticipada

L’aforament a les piscines, però, serà més limitat que en altres anys. Així, la Bassa podrà acollir un màxim de mil banyistes alhora i les piscines, un màxim de 200 cadascuna.

S’han establert dos torns per dia: un de matí, de 09.30 a 14 h, i un de tarda, de 15.30 a 20 h. Així es podrà netejar i desinfectar les instal·lacions entre torn i torn.

Per accedir-hi caldrà comprar les entrades de manera anticipada, preferentment per Internet, tot i que també es podran comprar a les piscines de 18 a 20 h i sempre per a dies posteriors. Les entrades dels infants de 0 a 3 anys, tot i ser gratuïtes, també caldrà reservar-les.

D'aquesta manera, a Sabadell queda garantit que els seus veïns podran gaudir d'un estiu a la piscina, mentre que altres municipis han optat per no obrir, com és el cas de Reus.

Preus reduïts

Aquest divendres, en ple extraordinari, es durà a debat i aprovació els preus de les piscines municipals. La mesura reduirà significativament els preus que estaven previstos per aquesta temporada, donades totes les limitacions previstes.

Així, degut a les limitacions i a l'establiment de torns, els preus també s'han reduït, entre 2 i 2,5 euros entre setmana, i 3 i 3,5 euros els caps de setmana i festius.

