Les beques menjador es mantindran per a 5.353 infants sabadellencs durant l'estiu

Acaba el període lectiu aquest divendres i, amb això, la validesa de les targetes moneder que la Generalitat va repartir per substituir les beques menjador durant el confinament. A Sabadell en van rebre 5.353 infants; en tot el Vallès Occidental, uns 17.700, aproximadament. Cada dues setmanes s'han recarregat automàticament amb 40 euros, a gastar a botigues d'alimentació de primera necessitat.

Les administracions de la comarca han reclamat que durant l'estiu es mantinguin les targetes moneder, ja que la situació econòmica de les famílies que en reben, en molts casos, encara es pot haver agreujat més per culpa del coronavirus. En aquest sentit, són una necessitat per garantir com a mínim un àpat complet al dia pels menors d'edat més desafavorits.

El PSC i Catalunya en Comú-Podem van presentar aquest dijous al Parlament de Catalunya una proposta per mantenir les beques menjador durant l'estiu, i tots els partits polítics van donar-hi suport. Es va acordar finançar-les amb diners que es rebin de l'Estat.

L'Ajuntament de Sabadell és partidari de mantenir el sistema de les targetes moneder, ja que és un mecanisme que no estigmatitza les famílies que reben l'ajuda. També perquè, pel que fa al funcionament, la valoració és positiva. El regidor d'Educació, Manuel Robles apel·la a la responsabilitat de la Generalitat perquè l'ajuda "imprescindible" arribi al més aviat possible.

