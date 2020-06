Caixabank rellança Imagin per arribar a 4 milions d’usuaris

Arribar als 4 milions d’usuaris en quatre anys. Aquest és l’objectiu de CaixaBank, que ha transformat ImaginBank, el seu banc mòbil per a millennials creat el 2016 en una plataforma de serveis digitals per a joves. Amb una nova imatge, Imagin arrenca la seva activitat amb una “comunitat” de 2,6 milions d’usuaris –el 24%, de la província de Barcelona– i amb una premissa: no serà necessari tenir cap compte bancari per formar-ne part. El conseller delegat d’Imagin, Benjamí Puigdevall, va explicar ahir durant la presentació que es pretén incrementar en un 70% la rendibilitat dins de públic jove. Segons Puigdevall, “es tracta d’anticipar el moment de contacte amb el banc molt abans que aparegui la necessitat financera”.

El negoci d’Imagin es desenvoluparà a través d’ImaginTech, una nova filial de negoci digital 100% propietat de CaixaBank que està presidida per Juan Antonio Alcaraz, director general de l’entitat, i que té com a conseller delegat Benjamí Puigdevall. En aquesta transformació hi ha participat un equip d’uns 50 professionals amb una filosofia de treball d’start-up like.

Música, jocs i compres

La plataforma proposa una àmplia gamma de continguts digitals dividits entre ImaginMusic –videoentrevistes, concerts i possibilitat de conèixer artistes–, ImaginGames –amb una col·laboració amb Mad Lions, l’equip guanyador de la LVP a LA League of Legends–, ImaginCafé –amb la renovació de la seva seu a Barcelona–, i ImaginShop. Pel que fa a les experiències, ofereix avantatges especials en viatges, amb acords amb Booking, eDreams o Hoteles.com; o la mobilitat urbana, amb eCooltra, Rentalcars, Reby o Bip&Drive. També desenvolupa productes financers com Imagin&Split –per crear grups d’amics i dividir les despeses– i un wallet digital per a tota mena de targetes.

A més, en aquesta transformació ha afegit dues aplicacions més: ImaginKids (adreçada a infants de 0 a 11 anys i molt enfocada a l’educació financera a través de jocs) i ImaginTeens (dissenyada per a adolescents de 12 a 17 anys).

