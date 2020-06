Sabadell prohibeix les fogueres i concerts per Sant Joan

Els presagis s’han complert. La crisi de la Covid-19 també s’emporta per davant la revetlla de Sant Joan. Almenys, la part més icònica: Les fogueres.

I és que, a fi d’evitar un rebrot, les administracions han dissenyat una revetlla en la que no hi hagi aglomeracions de persones. En resum: Festa sí, però cadascú per la seva banda.

Les dues mesures principals per garantir la distància entre persones és la prohibició de fogueres i de concerts. Aquests dos elements es consideren els més susceptibles de generar trobades multitudinàries, en les que la despreocupació inherent a la festa podria fer abaixar la guàrdia als assistents.

Així doncs, enguany no s’encendran les 7 fogueres que l’any passat sí que van il·luminar la nit santjoanenca. Tampoc arribarà la flama del Canigó, en un fet insòlit al llarg dels darrers 55 anys, en el que sempre ha arribat a Sabadell una flama encesa a l’altra banda dels Pirineus.

Petards i sopars a la fresca, sí

Però aquestes limitacions no signifiquen una supressió de la festa. De fet, sí que estarà permès encendre petards, així com fer sopars a la fresca de fins a 20 assistents. Hi haurà revetlla, vaja, tot i que serà més aviat en la intimitat. El confinament ens convida a recuperar un Sant Joan més descentralitzat, en petits grups, en comptes de fer-ho en grans revetlles i actes amb música en viu.

Segons Joan Antoni Quesada, intendent de la Policia Municipal de Sabadell, cal fomentar una festa familiar. “I evitar les grans concentracions de persones, amb grups que no sobrepassin les 20 persones. Però no hi pot haver macrofestes”.

Donat que dimecres és dia festiu, s’espera que la gent surti igualment al carrer. De fet, es podrà fer uns beures a les terrasses dels bars, que previsiblement s’ompliran i fins i tot potser costa de trobar lloc en alguns moments de la tarda-nit. També seran oberts els restaurants, alguns dels quals ofereriran per sopar menús degustació amb motiu de la diada. També es podrà gaudir de les coques de Sant Joan, de les que jan n’han fet proves els forns de la ciutat, com ara El pa de Niko. I que entre dilluns i dimarts treballaran com tot un mes.

Escapades turístiques

Altres persones marxaran de la ciutat, ja que s’esperen escapada a les segones residències (tant d’interior com de costa), així com les primeres sortides turístiques a càmpings i agroturismes (que ja tornen a ser oberts). Tota manera, no es preveu un desplaçament massiu al litoral, per celebrar la revetlla a la platja com habitualment, ja que la majoria de consistoris costaners han anunciat que tancaran les platges per evitar rebrots de contagis.

Per una altra banda, diferents entitats han fet una crida a no fer excessiu soroll amb els petards. Tant pels gossos com per les persones amb trastorn autista i les persones sordes, recomanen fer un ús responsable a fi de garantir una revetlla inclusiva.

I ara ens queda un dubte: Com seran les festes populars aquest estiu? Se suspenen totes les festes majors de barri. I la Festa major de la ciutat també serà molt diferents. Sense aglomeracions. Sense barraques ni revetlles.

Una revetlla on-line

Així mateix, l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ja ha anunciat que enguany no se celebrarà el Sant Joan amb la tradicional foguera que s’encenia al parc Xarau amb la flama del Canigó ni la posterior revetlla popular a causa de la crisi sanitària pel coronavirus. Així i tot, l'Ajuntament planteja un seguit d'activitats virtuals que es podran seguir a través del seu canal de Youtube.

