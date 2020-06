El ple rebutja la sentència del Suprem que prohibeix penjar banderes no oficials

L'Ajuntament de Sabadell ha rebutjat en un ple extraordinari aquest divendres la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les banderes no oficials en edificis públics. Tots els partits han votat a favor de la moció presentada per ERC, Junts i la Crida per Sabadell menys Ciutadans, que s'ha abstingut.

Com a proposant, el portaveu d'ERC, Gabriel Fernàndez, ha assegurat que aquesta sentència és un "embat que atempta directament en la capacitat de decisió dels municipis". Per la seva part, la portaveu de la Crida per Sabadell, Nani Valero, "pretén coartar encara més les decisions que de manera legítima es prenen des de l'àmbit municipal". Des de Ciutadans, el seu portaveu, Adrián Hernández, considera que la sentència és restrictiva i aposta per canviar la legislació de banderes "perquè el tribunal no interpreti el que ha interpetat". El regidor de Junts per Sabadell Francesc Baró ha assegurat que "d'entrada la resposta del Suprem és molt restrictiva", que va contra l'autonomia local i, tot i que la sentència no es refereix a l'independentisme, hi ha paral·lelismes "totals".

Des del govern local, el portaveu del grup municipal del PSC, Pol Gibert, ha recordat que la sentència no és ferma. I ha qüestionat el caràcter d'urgència del ple extraordinari perquè considera que aquest tema es podria haver tractat en una Junta de Portaveus com s'ha fet en els casos de les detencions del 23 de setembre o l'1 d'octubre. Si bé des de la Crida s'ha defensat que el millor per respondre a la sentència era el format de ple extraordinari, Gibert ha indicat que, per l'afectació que té per la ciutadania, també se n'haurien de fer per les beques menjador o reclamar l'obertura dels CAP. Des de Podem, Marta Morell, "la bandera trans i la irisada no mostren manca de neutralitat sinó compromís amb els drets civils".

