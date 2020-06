No escoltis el meu Beethoven

L’escriptor Andrés Trapiello signava un provocador article cap a l’any 2006, No toquis el meu Mozart, en el que venia a criticar l’elitisme de certa acadèmia que sentia delit amb la seva exclusivitat d’accedir a l’alta cultura. Però l’arribada d’internet i el seu potencial democratitzador feia que els plebeus poguessin accedir-hi a un click: Mozart? Entra a Youtube. Rembrandt? Tecleja’l a Google. I un llarg etc. No toquis el meu Mozart venia a dir que si el pot gaudir tothom, llavros ja no els interessa tant.

Doncs Sabadell viurà avui una iniciativa radicalment oposada: Popularitzar Beethoven, fent sonar el seu 4t moviment de la 9a Simfonia (l’Himne a l’alegria) des dels balcons, botigues i cotxes de la ciutat. Només cal sintonitzar Ràdio Sabadell (el 94.6 MHz) , que la farà sonar exactament a les 12 h.

Segueixen així els actes per celebrar la figura de Ludwig Van Beethoven, justament enguany que es commemora el 250è aniversari del seu naixement. Organitzat per Joventuts Musicals, l’entitat vol així celebrar també el Dia de la Música, que té lloc demà 21 de juny. A les 12 en punt del migdia, l’antena de Ràdio Sabadell retransmetrà el manifest que han treballat conjuntament l’Acadèmia Catalana de la Música i la Xarxa d’Ateneus de Catalunya. Acte seguit, sonarà l’Himne a l’alegria, que correspon al 4t moviment de la 9a Simfonia de Beethoven.

“Us animen que sintonitzeu Ràdio Sabadell”, explica Joana Soler, presidenta de Joventuts Musicals, “i que poseu els aparells transmissors als balcons de les cases o connecteu l’emissora al fil musical dels vostres locals comercials, perquè es pugui sentir per tots els racons de la ciutat”.

Publicitat

‘Septimino’ i ‘Per a Elisa’

També per donar a conèixer la seva figura. I és que si bé a tothom li sona el nom de Beethoven, no son tantes les que identifiquen les seves composicions (i encara menys sap anomenar-les correctament). “Per exemple, molta gent associa l’Himne de l’alegria amb Miguel Ríos, com si fos l’autor”, explica, divertida, Joana Soler. I és que, efectivament, el nostre subconscient coneix bé moltes melodies de Beethoven, però no les associem amb ell. Podria ser el cas de Septimino i Per a Elisa, popularitzats per programes de televisió.

I perquè es produeix aquesta divergència? “Molta gent pensa que la música clàssica no és per ella, ja que la consideren elitista”, diu Soler. “Però no ho és i la mostra és que la gent sí que reconeix les melodies”.

Publicitat