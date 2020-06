Decisions a curt termini pel transport públic

Per altra banda, quan la coalició ERC/CUP/UxC/G va engegar, el 2015, Sabadell tenia la flota de vehicles amb l’edat mitjana (13,5 anys) més antiga de totes les ciutats més grans de 100.000 habitants de Catalunya. Ara aviat, arribaran els darrers 10 busos comprats per aquell govern. Això deixarà la flota en bones condicions, però si l’actual equip municipal no segueix invertint en renovació, els anys passaran i els vehicles tornaran a envellir.

I, no menys important, el gener del 2022 s’acaba la concessió i quedarà la possibilitat d’una darrera pròrroga de 10 anys o fer convocatòria de concurs públic. Passades les eleccions del 2019, el govern disposava d’un any i set mesos per negociar aquesta possible pròrroga, perquè el contracte s’ha de denunciar (es diu així) un any abans, o bé s’aplica pròrroga automàtica. Ara només li queden 7 mesos. No sé si es podia esperar gaire imaginació, però encara menys ara que tot ha canviat tant. Tanmateix, això significa que acceptem que no hi haurà canvis significatius en la mobilitat a Sabadell els propers 10 anys, cosa que no és gaire creïble; així que, com a mínim, caldria preveure una pròrroga compatible amb una transformació important del servei, per exemple, busos 100% elèctrics (amb les seves estacions de càrrega), busos de barri i pacificació de grans àrees de tota la ciutat.