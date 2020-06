El teu defensor: “Sense Internet durant sis dies”

El D.S., ara més que mai, està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

La Núria, la Marta i el Guy s’han posat en contacte amb el D.S. per denunciar que no tenien connexió a Internet.

“Sense Internet durant sis dies”

“Ho hem fet tot, hem trucat a tot arreu i ni una simple resposta que ens esclarís què estava passant”, lamenta la Marta, veïna del passeig de Béjar, al barri de Nostra Llar, que ha pogut teletreballar perquè tenia dades il·limitades al seu mòbil. El Guy, professor d’anglès, ha hagut d’anul·lar algunes classes en línia durant aquesta setmana perquè no podia fer-ho sense Internet.

Segons expliquen al Diari, des de dissabte passat que els va marxar la connexió no han pogut contactar amb cap agent de la companyia. “Ens responia un contestador automàtic, en cap moment hem pogut parlar amb cap persona i la companyia en qüestió, Movistar, no ens ha donat cap mena d’explicació sobre què estava passant”, lamenten.

Els afectats asseguren que aquesta caiguda no només ha passat al passeig de Béjar, sinó que també ha afectat alguns veïns de l’avinguda d’Ègara. Els veïns que van trucar a Movistar, quan indicaven el seu número de telèfon, escoltaven una gravació en què els notificaven que aviat s’hi posarien en contacte. “En cap moment hem pogut notificar la incidència”, lamenten. “I ens sentim totalment impotents per la manca de resposta”, exposen.

Una de les afectades va contactar directament amb el departament comercial perquè es traslladés la informació al departament corresponent, però tampoc va tenir un retorn de la trucada. Passats quatre dies de la incidència, la Núria va tramitar una queixa a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC).

La companyia els hi compensarà

El D.S. va poder contactar amb la companyia i notificar el problema. Unes hores més tard, la connexió a Internet tornava a les llars. Es tractava d’una avaria a la xarxa d’una zona propera que deixava sense subministrament al voltant de deu llars, asseguren fonts de la companyia. Les mateixes fonts s’excusen explicant que a la zona hi havia problemes d’accés per intervenir-hi. A petició dels usuaris afectats, el diari també ha sol·licitat a Movistar una rebaixa de la factura del mes corresponent o una compensació similar. Finalment, la companyia els compensarà la part proporcional a la següent factura.

