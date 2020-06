L’ingrés mínim vital ja es pot sol·licitar des d’aquesta setmana. La seva posada en marxa suposa una aproximació amb les polítiques d’altres països de la UE, com el Regne Unit i Alemanya, i es constitueix com una eina més per garantir la igualtat d’oportunitats. A Sabadell, segons estima l’Ajuntament, un 4% de la població el podria percebre, que equival a unes 9.000 persones. L’ingrés mínim ha de suposar una empenta per a totes aquelles persones que han quedat enrere amb la crisi econòmica posterior a la Covid-19, però sobretot s’ha de consolidar com una política més de país per assolir un benestar social real.

No obstant això, i ho hem de deixar escrit, és innegable que la renda neix amb algunes llacunes, tal com expliquen experts economistes a aquest diari. Un dels punts més febles és que es tindran en compte els ingressos del 2019 per respondre a una crisi que ha passat enguany i, salvant algunes excepcions, hi ha persones que s’han empobrit amb la recessió post-Covid-19 que no aconseguiran l’ajuda. Necessitem urgentment que hi arribin perquè es puguin reactivar, puguin introduir-se de nou en el mercat laboral i se’n surtin. Tots, sense excepcions.