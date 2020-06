Sobiranies.cat i els vicis catalans

Els darrers dies s’ha presentat públicament una nova iniciativa de debat i reflexió: l’Institut Sobiranies.cat, liderada pel sabadellenc Xavi Domènech i el vilanoví Quim Arrufat. Només sortir hi ha hagut una allau de crítiques al projecte. Ho trobo inaudit. Creia que aquest tipus d’efecte era una cosa del caràcter sabadellenc. De fet, quan vaig escriure el llibre Sabadell destil·lat, que eren un seguit de reflexions sobre el caràcter de la ciutat, deia que un dels trets que ens definien era aquest vici: “Aquí, quan algú té una idea, automàticament en surten deu que plantegen que el primer que cal fer és acabar amb aquella per- sona i aquella idea, en comptes de generar una sana competència. Aquest, potser, és el nostre problema fonamental per afrontar el futur, perquè fa que no s’expressin en positiu les pròpies energies que la ciutat genera. Fa a més que manquin projectes, i si no hi ha projectes, les energies es malgasten. Un sabadellenc abans de tirar una idea endavant s’ho pensarà mil vegades, no per la dificultat del projecte, sinó per les dificultats que li generarà en la seva vida quotidiana la reacció dels altres sabadellencs”. Bé, en aquell moment, Joan Manuel Tresserras, que va tenir l’amabilitat de prologar-me el llibre, em va dir que els vicis de la ciutat eren en realitat els vicis de Catalunya. El projecte Sobiranies.cat n’és un bon exemple. Un grup de gent progressista i lliurepensadora d’entre 25 i 45 anys, amb alguna excepció generacional, volem tirar endavant un institut de pensament. Volem fer cursos, activitats de reflexió i debat i una revista digital. Tampoc n’hi ha per tant!

A mi em diverteix veure com molts periodistes i opinadors volen explicar coses que són molt lluny de la voluntat dels protagonistes. Que si és l’embrió d’un nou partit polític, que si és la darrera maniobra de Jaume Roures, que si és un projecte per acabar amb l’independentisme, que… No en feu cas, aneu directament al web i llegiu i mireu el que hi ha i feu-vos una opinió sense intermediaris. Si us agrada, oli en un llum, si no, busqueu un altre espai de reflexió, potser us acaba agradant la FAES, no passa res, el món està ple de gent molt diferent, perquè així ho va voler Déu nostre senyor.