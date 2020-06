S’esfondra part del sostre d’una nau comercial al carrer de Montserrat

S’ha esfondrat parcialment el sostre de la nau que allotja la botiga Biciescapa, el número 182 del carrer de Montserrat, aquesta tarda. L’accident ha afectat la part del local on hi ha vestuari per a ciclistes, com roba i accessoris, i ha estat causat pel trencament de part de l’encavallada, l’estructura de fusta triangular que sustenta la teulada. Ningú hi ha quedat atrapat ni hi ha hagut ferits.

S’hi han desplaçat quatre dotacions de Bombers, que han rebut l’avís a les 14.58 h. Han desplegat la cistella per examinar la caiguda de la teulada. Juntament amb l’arquitecte municipal, també han revisat l’estabilitat del recinte. Com a mesura de seguretat, s’ha precintat el pati interior de la nau.

L’esfondrament no ha provocat danys en el gènere de més valor de la botiga i, tal com considera l’arquitecte municipal, podrà reobrir sense problemes. Així ho preveuen també els propietaris, que tenen pensat tornar a posar en marxa el negoci després de Sant Joan.

Les parets exteriors, però, sí que han patit alguna esquerda a causa de l’esfondrament, segons han pogut comprovar els Bombers. Ara bé, no presenten cap indici de poder caure.

Entre l’equip de professionals que s’hi ha desplaçat, a banda de la Policia Municipal, hi havia el Grup d’Estructures Col·lapsades (GREC). Les feines en l’edifici s’han allargat gairebé tres hores. A les 17.30 h encara hi havia dotacions de Bombers treballant-hi.

