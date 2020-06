La ciutat de Sabadell renovarà part dels aparcaments per a bicicletes de què actualment disposa en diferents punts de la ciutat. Aquest dilluns la Junta de Govern Local ha donat llum verd per actuar en 19 conjunts d’aparcaments, fet que permetrà renovar l’espai per estacionar-hi fins a 38 bicicletes amb el sistema d’“U” invertida, que amb la possibilitat d’assegurar el quadre i les rodes per la seva forma són molt més segurs que d’altres com els que podem trobar a l’Eix Macià, que disposen d’un sistema per enganxar-hi una cadenat.

L’encàrrec s’ha fet a la societat Lacroix City Centro, SAU per un import de 79.095,10 euros i està contemplat en el Pla Director de la Bicicleta, aprovat a les acaballes del mandat passat. El projecte preveu reubicar-ne alguns d’ells, dotant-los de més visibilitat per fer-los més segurs, o fins i tot instal·lant-los a l’interior d’equipaments municipals.

A dia d’avui encara es treballa per definir en quins s’instal·laran aquests punts, si bé es preveu que sigui en centres educatius, com escoles i instituts, on ja hi ha una alta demanda d’espais d’aquestes característiques per part de la comunitat. De fet, en moltes escoles, com és el cas de la Nostra Llar, al Centre, es disposa d’únicament tres “U” invertides al davant del centre, una xifra molt reduïda davant el volum d’alumnes que acull.

“En acabar el procés, la ciutat disposarà d’un total de 308 espais d’aparcament, amb 2.814 places”, ha detallat el regidor portaveu del Govern, Eloi Cortés. Es preveu que els treballs iniciïn en les properes setmanes i que estiguin enllestits abans que acabi l’any.

Un Pla amb més àrees d’estacionament

El Pla Director, entre altres, preveu també la ubicació de nous aparcaments segurs, un total de cinc que comptaran amb un total de 80 places i que s’ubicaran a cinc estacions de la ciutat, tant de Rodalies com de Ferrocarrils de la Generalitat, a més d’una gàbia que s’instal·larà a l’estació de Sabadell Centre.

En aquest cas, el servei d’aparcament serà gratuït i només hi tindran accés els usuaris registrats. Per això, si una bicicleta supera el temps d’estada permès, correrà el risc de ser traslladada al dipòsit municipal, a Can Marcet, on el seu propietari rebrà un tracte similar al d’un conductor a qui el cotxe se li ha endut la grua.

Cada usuari de bicicleta s’identificarà amb un codi propi a l’hora de deixar i de retirar la bicicleta de l’aparcament, i disposarà d’un màxim de 48 hores en dies entre setmana, i de 72 en caps de setmana i festius.

