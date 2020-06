La pandèmia del coronavirus ens ha fet ser més conscients de la necessitat de tenir les mans netes i dur mascareta, tot plegat per evitar contagis, tant cap a nosaltres com cap a aquells que ens rodegen. Ara que arriba Sant Joan, però, aquestes mesures s’han de vigilar i tenir molta cura, donat que allò que ens ha protegit durant setmanes ara pot anar en contra nostra.

“Si a l’hora de llançar el petard tenim restes del gel hidroalcohòlic a les mans, correm el risc que una espurna ens provoqui ferides a la pell”, adverteix Sandra Córcoles, de Petards 4×4. És per això que la recomanació passa per rentar-se bé les mans amb aigua i sabó abans d’encendre res i eliminar, així, tot rastre d’alcohol a la mà.

A banda, cal tenir en compte que duem a la butxaca. En aquest sentit, s’adverteix del perill de dur pots de gen hidroalcohòlic a sobre, ja sigui a la butxaca o a prop dels petards, donat que pot entrar en combustió i fer explosió.

En el cas de les mascaretes, al tractar-se d’un element tèxtil por prendre ràpidament, cal no dur-ne tant si es procedeix a encendre algun petard o coet com una bengala, per les espurnes que puguin saltar.

