Obren tots els centres cívics de Sabadell el 29 de juny

El proper dilluns, 29 de juny, reobren tots els centres cívics de la ciutat sota unes directrius que marca la Generalitat de Catalunya per la fase de represa. Així, només s’hi permetrà l’accés per serveis amb cita prèvia i amb activitats amb inscripció prèvia.

Segons fonts municipals, les sales relacionals i vestíbul, de moment, continuaran tancades al públic. També asseguren que “es mantindràn totes les condicions exigides per a les reunions o actes en espais tancats que marca la normativa”. Una de les condicions estipulades, per exemple, és l’ús de mascareta en espais tancats quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat.

Els centres cívics han estat tancats des de dijous 12 de març, dos dies abans que es decretés oficialment l’Estat d’Alarma. I la seva obertura ha estat celebrada pel col·lectiu de gent gran. “Els casals són molt necessaris per la gent gran, que ha estat el col·lectiu més arraconat durant aquesta pandèmia”, ha expressat Rosa Mota, presidenta de la Coordinadora de Casals de la Gent Gran.

En aquest sentit, apunta que “cal adoptar totes les mesures pertinents”, però reobrir aquests equipaments “és un mos de vida per la gent gran, que té una especial il·lusió de retrobar-se”.

Així, els 15 centres cívics que hi ha a la ciutat reobriran les seves portes el proper dilluns en la situació més excepcional que han viscut. Però les activitats físiques, com l’aeròbic o classes de ball, sí estaran permeses. Sempre i quan es mantinguin les distàncies pertinents i les mesures de seguretat estipulades.

