Els Mossos d’Esquadra han detingut l’autor de l’apunyalament mortal de la Concòrdia. Els fets van tenir lloc el passat 29 de gener, quan un home de 36 anys i de nacionalitat colombiana va rebre una ganivetada mortal al cor i va morir instants després. El presumpte autor, que han entrat provisionalment a presó per ordre de jutge, va donar-se a la fuga. Mesos després, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat la policia catalana, els Mossos l’han detingut.

L’agressor no coneixia la víctima però sí la seva acompanyant, que és el vincle comú entre ambdós. La investigació del cas per part dels agents d’homicis de la Regió Metropolitana Nord va començar amb poques pistes. Existia una gravació d’una càmera de seguretat instal·lada en un establiment proper que va captar com el sospitós fugia de l’escena de l’crim al costat d’una dona.

La qualitat de la imatge era d’una qualitat massa baixa i no permetia reconèixer a cap dels dos. Hi va haver testimonis que van presenciar els fets però ni coneixien la víctima ni a l’agressor.

