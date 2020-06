Llargues cues a les pastisseries a poques hores per la revetlla

Sabadell s’ha despertat amb ganes de gresca. És ben visible a hores d’ara als carrers, on ja hi ha petites aglomeracions tant a les pastisseries com a botigues de petards.

I és que el llarg confinament sembla que convida enguany a celebrar Sant Joan amb il·lusió, si bé una gran part ho farà en petites trobades familiars. I és que enguany han quedat prohibides les fogueres i els concerts de barri.

Així doncs, comprar coca i petards sembla que serà una de les icones de la jornada. Tant és així que les cues s’han apoderat dels exteriors de les pastisseries. A la Sallés, al carrer de l’Escola Industrial, la cua fa uns 25 metres.

A la pastisseria Genescà, a la Rambla, la mida és similar. Cal matisar que enguany s’estan allargant més degut a la distància física que mantenen els clients entre ells (que si bé no és dels 2 metres oficials, sí que és superior al normal). Per això, són cues esponjades.

Igualment, el forn Carreras, a la plaça Sant Roc, també mostra una llarga cua que surt de l’establiment i marxa cap al carrer Sant Pere. Així mateix, diversos forns Valero mostren estampes similars al llarg de la ciutat.

Busos

Recordeu, a més a més, que avui hi haurà algunes modificacions en el transport públic.

📢🚌Afectacions del servei, del 17 al 23 de juny tall de l'av. de Can Pallars, i del 22 al 23 de juny tal del c. de Sabadell i av. de Pau Casal.

📌La línia L12 farà desviaments de recorreguts en sentit Sant Quirze i en sentit Sabadell.@ajsantquirze #TusSabadell pic.twitter.com/GHVewk9DRQ — T.U.S S.C.C.L (@TUS_Sabadell) June 19, 2020

A més a més, les Biblioteques de Sabadell mostren aquest recull de rituals i sortilegis destacats per la nit de Sant Joan, així com recomanacions de contes.

Especial Gènius de Sant Joan 🎆🎆🎆 Podeu trobar-hi tradicions, rituals i sortilegis destacats per aquesta nit de Sant Joan així com recomanacions de contes i receptes per gaudir de la coca de Sant Joan. https://t.co/3PZ8SMiQVk — biblioteques de Sabadell (@bibliotequesSBD) June 23, 2020

