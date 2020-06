5 milions per millorar la taxa de fertilitat femenina

L’empresa biotecnològica Oxolife, de Sant Quirze del Vallès, ha completat la seva primera ronda de finançament de 5 milions d’euros per desenvolupar un nou tractament per millorar la taxa de fertilitat femenina. Aquesta està liderada per la gestora de capital risc Inveready i l’organisme públic CDTI a través del seu programa Innvierte, amb la participació de BStartup del Banc Sabadell, HighStick2019 i inversors privats a través de la plataforma Capital Cell (en una operació d’1,2 milions d’euros realitzada a la plataforma a principis del 2020). Si més no, el Banc Sabadell va triar Oxolife com una de les tres guanyadores de la II edició de BStartup Health.

La molècula OXO-001

Agnès Arbat, metgessa especialitzada en farmacologia clínica, i Ignasi Canals, doctor en bioquímica, van fundar Oxolife el 2013 a casa seva a Sant Quirze. Van desenvolupar una molècula, l’OXO-001, que actua sobre la implantació de l’embrió per augmentar la taxa de l’embaràs. L’OXO-001 va obtenir uns resultats prometedors en models animals representatius i va finalitzar un primer estudi de fase I amb un perfil de seguretat excel·lent.

“La nostra molècula ocupa un espai que en aquests moments no té una solució terapèutica”, explica Canals, que recorda que entre el 40% i el 50% de les implantacions d’embrions a l’endometri acaben sense èxit de forma natural. “Som els primers que treballem aquest efecte a l’endometri perquè hi hagi una millor implantació”, explica el soci fundador de l’empresa.

Amb aquesta inversió, Oxolife ampliarà l’estudi de fase I i “en un període d’un any i escaig”, segons Canals, farà en clíniques d’Espanya i centres europeus un assaig clínic de fase II per avaluar l’eficàcia del fàrmac en la implantació embrionària en pacients que recorren a tècniques de reproducció assistida. Després de la finalització d’aquest estudi, es pretén assolir un acord amb una farmacèutica per a la finalització del desenvolupament clínic i la comercialització del fàrmac. La molècula pot estar al mercat “d’aquí a sis o vuit anys”.

