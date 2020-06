La Crida per Sabadell comença una nova campanya per respondre a la crisi del coronavirus

La Crida per Sabadell ha posat en marxa la campanya ‘Triem la vida’ per fer front a les necessitats de la ciutat, especialment agreujades pel coronavirus. La presentació s’ha fet a la plaça d’Espanya, espai que recull diferents inquietuds de la formació i és un llegat de l’anterior govern del qual formava part: un espai verd, intercanviador de diferents nodes de transport i punt de trobada entre barris.

Amb la participació d’associacions i entitats, la Crida comença així una sèrie de xerrades i activitats, que probablement duraran un any, i permetran definir els eixos bàsics a tractar i mobilitzar la ciutadania. “Volem crear xarxa social, que la gent es mogui i es coordini”, ha explicat la portaveu de la formació Aurora Murillo. El calendari s’anirà concretant i explicant en els propers dies a través de les xarxes socials del partit.

Publicitat

L’acte ha comptat amb una nodrida representació de membres de la Crida, a part dels seus tres regidors a l’Ajuntament. La treballadora del Taulí Xus Merino defensa que cal revertir les retallades en sanitat i que sigui 100% pública eliminant la privada i concertada. L’exregidora Míriam Ferràndiz ha reclamat una renda bàsica universal i papers per a tothom. L’exalcalde de Sabadell Maties Serracant s’ha referit a la necessitat de “pensar la ciutat per a les persones”, amb la implementació de mesures per afavorir la mobilitat i la reducció de la contaminació com la pacificació de l’Eix Central, de nord a sud; l’ampliació de les voreres o la creació de més carrils bici.

Segons Murillo, les mesures que s’estan aplicant des del govern municipal, des de la Generalitat i des de l’Estat “no són més que pedaços”. La portaveu assegura que “la única forma real i efectiva de sortir d’aquesta crisi és iniciar un profund procés de transformació social. Cal que ens arremanguem totes i construïm plegades una ciutat i una societat a la qual la vida de les persones sigui el més important”.

Publicitat