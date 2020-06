Investigant com fotografiar els edificis

Consultor tecnològic i aficionat a la fotografia de retrat i sensual, el sabadellenc José Miguel Luján –Luqui Luján– està seguint un curs en línia per conèixer la fotografia d’arquitectura. Tal com explica, es tracta d’una tècnica concreta per transmetre l’alçada, el volum o les formes dels edificis retratats.

En aquest cas, passejant pel Centre i l’Eix Macià es va aturar davant del Paddock, atret per la singularitat de l’edifici. “Vaig intentar donar més magnitud des de sota, un contrapicat, i m’agrada disparar amb el sol de cara”, explica Luján. De totes les que va fer en aquell moment –un dia de juliol–, aquesta és l’única que no troba “avorrida”, i recentment l’ha compartit a Patrimoni Sabadell per intentar donar-se a conèixer. Una de les característiques d’aquesta imatge és la diagonal amb què es mostra l’edifici, buscada expressament perquè “crea una tensió dins la fotografia. Una línia recta crea estabilitat, mentre que una línia torta genera tensió i et crida més l’atenció”.

Igual que va veure molt clar que la foto havia de ser un contrapicat, també tenia claríssim que la faria en blanc i negre, seguint els seus referents de la fotografia de Nova York dels anys 60. “A vegades és la foto la que et diu com ha de ser”, recalca. En el seu cas, però, després d’una petita incursió en aquest món, no s’hi ha aficionat gaire. Tal com afegeix, “després d’estar investigant i fent proves, vaig veure que no és el que m’apassiona”. Hi buscava negoci, però tampoc el veia clar: “Vaig pensar que n’hi hauria, però no n’hi ha, està rebentat. Els fotògrafs que fan això no estan ben pagats”, assegura. Ara seguirà aprofitant la passió per la fotografia per continuar descobrint espais de Sabadell.

