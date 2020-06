El Parlament, a favor de mantenir l’oncologia pediàtrica al Taulí

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dijous dues propostes de resolució per mantenir el servei d’oncologia pediàtrica al Taulí. Les votacions s’han fet a partir de dues propostes del PSC i Catalunya en Comú Podem a la Comissió de Salut. El debat i les votacions de les propostes s’ha fet conjuntament i han tirat endavant amb el suport dels proposants, Ciutadans, el PP i la CUP. Els dos partits del govern, Junts per Catalunya i ERC, hi han votat en contra. En ser una resolució l’executiu no està obligat a tirar-la endavant, però sí que haurà de presentar un informe de situació en els propers mesos.

La diputada dels comuns Marta Ribas explica que amb la resolució volen denunciar que “sí que s’ha tret aquest servei del tot al Taulí” perquè, apunta, tot i que la proposta del CatSalut era fer el seguiment dels pacients estabilitzats a Sabadell, “majoritàriament” s’estan fent al Vall d’Hebron. Per Ribas, no tenia sentit que es retirés l’oncologia pediàtrica de l’hospital sabadellenc perquè creu que es podia revisar o plantejar amb una nova lògica hospitalària i defensa el valor de la proximitat per mantenir el servei a Sabadell.

El diputat del PSC Pol Gibert manté que l’aprovació “és d’una gran importància”, però insisteix en què “caldrà continuar lluitant fins a revertir la decisió del CatSalut”. Gibert remarca que “el Taulí és l’hospital de referència al Vallès. Ho hem defensat a nivell de l’Ajuntament on tenim el suport del plenari, ho defensem a la Generalitat i ho defensem al costat dels i les professionals de l’Hospital de Sabadell”.

Publicitat

Tant la proposta de Catalunya en Comú Podem com la del PSC es van presentar quan es va anunciar el trasllat del servei, al gener del 2019. Tanmateix, no s’han debatut al Parlament fins ara a causa de la quantitat de temes que s’acumulen a la Comissió de Salut, sessions que s’han cancel·lat per diversos motius i, finalment, la pandèmia del coronavirus.

Ampliarem la informació en els propers minuts

Publicitat