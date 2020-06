Iluro implanta l’accés segur a través de l’automatització de portes en edificis i comerços

La pandèmia de la Covid-19 ha despertat una por: tocar el pany o el tirador. Portes Iluro, l’empresa mataronina que té una delegació a Sabadell des de fa vuit anys, ha trobat una solució per evitar el contagi. Es tracta d’un automatisme que permet obrir qualsevol porta sense que les mans hagin de tenir contacte amb cap superfície. A través d’un comandament a distància, s’activa un motor que les obre directament. Una altra opció és utilitzar una fitxa o targeta de proximitat que es passa per sobre del dispositiu i també permet l’accés. En cas que no es porti a sobre cap de les dues opcions, el sistema possibilita accedir a través de l’intèrfon o, simplement, girant una mica la clau dins el pany i el motor fa obrir la porta.

El gerent de Portes Iluro, Toni Muñoz, ha explicat que ja instal·laven aquests automatismes abans de la pandèmia, sobretot en residències de gent gran i hospitals. A causa de la Covid-19, la demanda d’aquests dispositius de la marca alemanya Came s’ha incrementat. Si més no, un dels principals clients són les comunitats de veïns. Però també els comerços i restaurants, que garanteixen un accés segur i que poden regular des de dins quanta gent hi ha a l’establiment. “Instal·lar aquest automatisme és més econòmic que canviar tota la porta”, assenyala Muñoz. De fet, per a una comunitat gran el cost d’aquesta instal·lació està al voltant d’uns 1.500 euros. En el cas d’una botiga o restaurant és d’uns 1.300 euros.

Delegació a Sabadell

Portes Iluro és una empresa creada a Mataró amb prop de 40 anys d’experiència en la fabricació i instal·lació de portes i solucions d’accés automatitzat per a habitatges, locals, garatges i naus industrials. Per donar resposta a la demanda del Vallès, van obrir una delegació fa vuit anys a l’avinguda de Rafael Casanova. A banda de Toni Muñoz, la seu sabadellenca compta amb sis tècnics.

