El Suprem vs. el raper Elgio: la guerra de les cançons continua

L’ofensiva judicial contra les cançons dels rapers, acusats d’enaltiment del terrorisme, té una nova condemna. Es tracta del sabadellenc Alex Nicolaev, conegut artísticament com a Elgio, qui ha estat condemnat a sis mesos de presó juntament amb els altres 11 membres del ja extint grup de rap La Insurgencia. Elgio no entrarà a la presó, ja que la condemna és inferior als dos anys.

El Tribunal Suprem els condemna pel delicte d’enaltiment del terrorisme, en considerar que exalcen els GRAPO. Però amb una escletxa: un dels cinc magistrats ha emès un vot particular discrepant. Considera que no ha quedat justificat que s’hagi produït una efectiva incitació a la comissió d’actes terroristes.

El moviment del Suprem, però, només és la darrera baula d’un llarg procés judicial que es remunta al 2017. Inicialment va ser condemnat a dos anys, però la pròpia Audiència Nacional va rebaixar la condemna a 6 mesos.

Elgio no es dóna per satisfet i ha manifestat en diverses ocasions que recorrerà a instàncies superiors. Com ara el Tribunal Constitucional espanyol i fins i tot al Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg.

El Constitucional ja va revocar a condemna del Suprem contra César Strawberry (cantant de Def con dos), l’any 2017. La via europea també és una opció, de la mateixa manera que el raper mallorquí Valtònyc ha portat fins al cor de Bèlgica (on viu actualment) el debat sobre la seva extradició a Espanya.

A banda d’Elgio i altres 11 antics membres de La Insurgència, el Suprem també ha confirmat al juny la pena de 9 mesos de presó al lleidatà Pablo Hasel. En el seu cas, l’Audiència Nacional determinarà si entra a presó.

