[Per Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC]

Un dia d’aquests vaig anar a veure si visitava el Castell d’Arraona. Soc historiador i tinc curiositat per la història de la nostra ciutat i mai hi havia estat. Quasi em fa vergonya escriure-ho. Vaig sortir de Can Puiggener fins al Molí de l’Amat. El camí del Ripoll està tallat. En realitat està tallat des de ja fa un parell d’anys per un esllavissament. Una cosa ridícula, en comptes d’enviar-hi una excavadora petita i en dues hores arreglar-ho, hi devien enviar els serveis jurídics, que quan els preguntes alguna cosa en comptes de manar arreglar-la, comencen a pensar quants ciutadans els posaran una denúncia i quant els costarà a l’assegurança. El que costa posar rètols i tanques de ciment és molt més car que arreglar el problema. Passen els governs i continua la ximpleria.

Publicitat

Vaig cap al castell. El terme Arraona està documentat l’any 949. El primer senyor del castell fou Bernat Amat de Claramunt, molt proper al comte de Barcelona. Bé, agafo el camí que puja cap al Pla d’Arraona. És potser el millor tros dels camins del Ripoll. Però si vols anar cap al castell, et trobes amb unes barraques plenes de somiers, uralites i corrals. Segur que contravenen mil normes de les Ordenances Municipals del rodal. Per què no hi va la Policia Municipal? Potser és l’hora de netejar els entorns i sanejar de barraques d’aquell espai. Passes obligatòriament pel davant i has d’anar en direcció cap a la Bassa. A partir d’allí no hi ha cap camí fressat, has d’intuir i intentar trobar la direcció correcta fins a la vall del castell. Caldria senyalitzar el camí, amb dos o tres petits rètols n’hi hauria prou. Un cop a la vall has d’enfilar-te –s’hi podria posar una petita escala de fusta– i arribes al Castell d’Arraona. Cap rètol, cap indicació. Crec que un dels llocs on va néixer la ciutat es mereix un millor tractament i dalt de tot posar-hi una taula explicativa que expliqui l’indret com un lloc emblemàtic de naixement de la ciutat. I unes tanques per quan hi vagin escoles. La vista de 360 graus és impressionant i és, segur, un dels millors miradors del rodal. Convindria també treure les tanques que impedeixen anar des del castell pel pla d’Arraona fins al viver i la Torre del Canonge, uns 800 metres. Encara duren les tanques totalment rovellades del Barata en la seva lluita contra Farrés d’inicis dels anys vuitanta. Un autèntic atemptat contra l’ecologia del nostre rodal. Existeix un fulletó explicatiu de l’Ajuntament de Sabadell del castell i el naixement de la ciutat molt ben editat. Crec que a tots els nens i nenes de la ciutat els n’haurien de donar un exemplar.

Tampoc reclamo fer una gran obra. Soc modest, el que plantejo no costa diners, calculo que significa un 0,004% del pressupost d’enguany. És només una qüestió de respecte a la mateixa ciutat.

Publicitat