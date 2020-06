El D.S. amb el comerç: una campanya per als més petits

Les botigues del Centre amaguen un tresor. Saps què és? Una carta amagada entre els aparadors. Cada una pot representar tres contes: ‘Les set cabretes’, ‘La Caputxeta’ o ‘Els tres porquets’. Si ets capaç de trobar les quatre cartes d’un mateix conte, estàs de sort! Podràs optar a un dels premis que ofereixen els comerciants. Estàs preparat? Molta sort!

Com funciona?

Troba la carta. Si estàs ben atent als aparadors, ho podràs trobar! Hi ha amagada una d’aquestes cartes amb un personatge. Quan n’aconsegueixis localitzar quatre d’un mateix conte, hauràs de demanar als comerços associats (a la dreta) un butlletí per anotar a quines botigues les has vist.

A més, també recolliran les teves dades personals per si finalment ets l’afortunat i t’emportes un detallet! Tingues els ulls ben oberts.

Tens fins a l’11 de juliol per participar al concurs (fins a les 11 h). Aquesta és la data límit per participar en el sorteig. El 14 de juliol es faran públics els guanyadors del sorteig al Facebook de Comerç Centre.

On estan les urnes?

Multiopticas Porta, Rambla, 185; Casa Traveria, Pg. Plaça Major, 66; Forn Centenari, Rda. Zamenhof, 18 i Nineta, Sant Feliu, 5.

Els comerços i els regals

Estanc Aragay

Una safata de llaminadures

Bóboli

Xec regal de 50 euros

Mugendo Arts Marcials

Una setmana d’entrenament

Vidal Papers

Un joc de cucanya

Casa Traveria

Un pijama

Ametller Origen

Una cistella de fruita i verdura

Multiopticas Porta

Ulleres de sol Mó sun kids

Trelec

Un kit de muntatge

Forn Carreras

Xec de 20 euros i una caixa de galetes de mantega

Offame

Dues pizzes petites 24 cm, dos suppli i dos postres a escollir

La Llar del Llibre

Tres lots de llibres

Kipling

Un conjunt de motxilla i estoig

Publicitat

Farmàcia Garriga

Dos conjunts infantil raspall i pasta de dents

Superverd

Una cistella junior

Lis Un regal

Masclans

Una guardiola de dinosaure

Lovely Novias

Un xec regal de 50 euros

La Campanya

Dues caixes de gelea reial El Racó

Anna Buils

Perruquers

Tall tot inclòs nena o nen

Farmàcia Blanchart

Raspall de dent elèctric i pasta de dent infantil

Forn Centenari

2 peces de pa

durant 1 setmana

Farmàcia Pareja

Fotoprotectors infantils: Un esprai i una pistola de Laboratoris isdn

Fidel Roca

Clauer amb dibuix personalitzat

Artes Marciales Mac

Un sessió de formació antiassetjament

Culinarium

Lot de productes

Nineta

Dos xecs de regal de 20 euros

Forn Valero

Tres vals d’un

postre de cap de setmana i un aldeà

a escollir

Intecat Store

2 Tasses infantils

Publicitat