Estadístiques que injecten optimisme al Sabadell de cara al ‘play-off’

No tenen res a veure amb l’actualitat i segur que no faran guanyar o perdre, però l’atípic ‘play-off‘ exprés que s’iniciarà d’aquí a tres setmanes ofereix un reguitzell d’estadístiques i situacions que en el cas del Sabadell li són favorables. Encara que només sigui per agafar moral i carregar d’optimisme als seus aficionats, resignats a viure’l des de la distància pel cartell de ‘porta tancada’ imposat pel coronavirus. I encara que fos possible la presència de públic ho tindrien difícil per viatjar perquè el gran repte començarà, el 19 de juliol, a 1.135 quilòmetres.

El Nuevo Mirador d’Algesires serà l’escenari de la primera eliminatòria davant el filial de l’At. Madrid. Un estadi inaugurat l’any 1999 amb capacitat per més de 7.000 espectadors i una tribuna espectacular. El Sabadell mai ha jugat en aquest camp, però sí que ho ha fet a Algesires, concretament en l’antic camp anomenat El Mirador que va ser la casa del conjunt gadità durant 45 anys. Les dues aparicions del conjunt arlequinat van acabar amb victòria: un importantíssim 0-2 a la recta final de la temporada 78/79 (amb doblet d’Ángel) per encarrilar la permanència a Segona Divisió A i un 2-3 en la 79/80 amb protagonisme d’Agustín Peralta (doblet) i Omar. El Sabadell va arribar a guanyar per 0-3 i es va complicar en els últims minuts. El tècnic arlequinat en ambdós antecedents era el mític Pepe Martínez.

Filials: bon balanç

Potser en la competició regular pateix més, però en situacions límit com promocions o ‘play-off‘, els duels contra equips filials ofereixen també un balanç positiu pel Centre d’Esports. L’antecedent més recent és l’èpica primera eliminatòria del ‘play-off‘ d’ascens a Segona B de la temporada 2006/07 davant un Mallorca B farcit d’excel·lents jugadors. Després del 0-0 a la Creu Alta, tampoc es va moure el marcador al Luis Sitjar -en el que seria últim partit de la història al vell estadi balear- en els 90 minuts i la pròrroga. Va ser necessària una tanda de penals en què David de Navas es convertiria en l’heroi arlequinat per donar el passi a la segona i decisiva eliminatòria (3-0). Després es posaria la cirereta de l’ascens contra el Caudal de Mieres, però l’autèntica final va ser contra el filial de Ses Illes.

Anant uns anys enrere, també el resultat va afavorir al Sabadell en promocions de permanència. A la temporada 73/74 va superar el Mestalla (0-0 allà i 2-0 a la Creu Alta) per mantenir-se a Segona A i en la 95/96 va haver d’afrontar una doble eliminatòria per continuar a Segona B, curiosament davant de dos filials: va caure contra el Logronyés B (2-2 i 1-2 a la Creu Alta), però va certificar la salvació en un duel agònic contra el Leganés B. Després de l’1-1 a casa, els arlequinats es van imposar a Leganés per 0-2, un triomf que va evitar la possible desaparició del club en cas de caure a Tercera Divisió.

Antecedents

Sabadell i At. Madrid B s’han enfrontat 12 vegades, sempre a Segona Divisió A. El balanç es clarament favorable. En la meitat d’ocasions (6) s’ha donat el triomf arlequinat i el més recordat és, sense dubte, el 2-0 de la 38a jornada de la temporada 1985/86 que va significar l’últim ascens del Sabadell a Primera Divisió amb els gols de Villa i Nacho en una Creu Alta a vessar. En 4 partits es va produir l’empat i només en 2 ocasions ha perdut l’equip arlequinat. El 19 de juliol es tornaran a veure les cares en un duel a cara o creu a Algesires. Continuarà la bona ratxa?

