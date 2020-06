Solucions naturals d’estiu: herboristeria i aromateràpia

[El D.S., amb el comerç]

Els teus millors aliats contra els efectes de la calor. Davant la pujada del mercuri, el nostre cos respon: ens trobem més fatigats, baixa la nostra energia –d’això se’n diu astènia– i s’accentuen les al·lèrgies. A Sabadell, tenim botigues que ens ofereixen solucions naturals per combatre-ho. I aquests són els productes que ens recomanen.

Per a la fatiga: Gelea reial i herbes energètiques

Per combatre l’astènia primaveral o la fatiga pròpia de l’estiu, Rosa Moliner, propietària de Remeiets, ens recomana optar per les herbes energètiques com la fórmula de gingebre, regalèssia i romaní o una infusió de te negre txai. Es pot prendre fred o calent. Però millor fer-ho abans que arribi la tarda: “Recomanem unes dues infusions al dia.

Però és un producte vigoritzant i, per tant, és millor prendre-ho al matí i no a la tarda, que podria dificultar el son”, explica Moliner. Des de la botiga Santiveri, Glòria Salvador el primer que recomana als seus clients és la gelea reial: “És un producte molt eficaç i natural”, assegura.

Més energia: Pol·len granulat i romaní

Donen energia sense ser productes excitants. Llorenç Teixé, de Mantantial de Salud, aconsella prendre pol·len granulat per tenir més energia durant el dia. “És un producte vitalitzant i porta vitamines, minerals i proteïnes”, detalla. Un producte similar serien les plantes que aporten vitalitat a l’organisme però no l’alteren, com per exemple el romaní.

“Dona força, però no fa pujar la tensió”, assegura Teixé. Dos productes naturals, doncs, que es poden prendre independentment del moment del dia i que aporten vitalitat.

Tens al·lèrgia? Pren sempreviva

És un antihistamínic natural molt eficaç, asseguren les herbolàries consultades pel Diari. La flor de sempreviva és una planta medicinal utilitzada com a remei natural en cas d’al·lèrgia. Té tot un grapat de principis actius: antihistamínics, antibacterians i antiinflamatoris.

Rosa Moliner recomana prendre-ho tres cops repartits durant el dia o bé bevent tres gots de cop. També hi ha solucions contra la retenció de líquids, de gasos i problemes de circulació: herbes com la cua de cavall, la dent de lleó o el castanyer d’índies. Es recomana prendre-ho separat dels àpats.

Encens: Uns minuts per relaxar-se a casa

Els comerciants també recomanen encendre encens amb l’arribada de la calor. Chema Conde, propietari de Flor de Vida, assegura que és un bon aliat per a la meditació, “que es recomana per mantenir la calma, també durant l’estiu”. Però també hi ha encens vitalitzant, com per exemple el de cafè o llimona.

“Hi ha aromes que serveixen per estimular l’organisme”, explica. Des de la botiga Medita, Sònia Giménez assegura que hi ha varietats d’encens que també estimulen la concentració, la imaginació o creativitat: “Normalment recomana l’encens de gessamí o vainilla”, explica. Tanmateix, dependrà de la necessitat concreta de cadascú.

Aromateràpia: Per dormir plàcidament

Hi ha olis essencials que ajuden a dormir durant èpoques d’estrès o de calor. D’això se’n diu aromateràpia, i és una opció natural a tenir en compte en cas de patir insomni. L’aigua de Florida, segons Chema Conde, “és una colònia relaxant que es pot aplicar abans de dormir o durant el dia”.

Hi ha altres olis que es poden aplicar -amb moderació- directament al coixí abans de dormir. Un exemple seria el de lavanda, camamil·la romana o mandarina. Però també hi ha aromes que aconsegueixen l’efecte contrari. L’aroma de ginseng, de llimona o artemisa aconsegueixen reactivar, segons els venedors consultats, el nostre organisme.

