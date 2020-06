Veïns de la Creu de Barberà exigeixen a l’Ajuntament la neteja d’un solar privat

Més d’un centenar de signatures, una concentració davant d’un solar privat ocupat i un any de sol·licituds a l’Ajuntament que “han quedat en res”. Al voltant d’una vintena de veïns de la Creu de Barberà es manifestaven dijous a les portes d’un terreny ubicat entre el carrer de Domènec Tort i el carrer de Salvador Seguí-El noi del sucfre, al barri de la Creu de Barberà, per reclamar solucions “immediates” a la brutícia i la deixadesa del solar.

Malgrat que es tracta d’un terreny privat, els veïns exigeixen que l’administració local ho assumeixi de forma subsidiària ara que arriba l’estiu, per evitar la proliferació de plagues. “Això pot convertir-se en un focus de contagi”, reclama un dels residents de la zona. “I fa nou mesos que ho estem demanant, sense cap resposta”, afegeix una altra. Segons l’Ajuntament de Sabadell, “l’any passat es va fer netejar per la propietat i ara es tornarà a requerir perquè el tornin a netejar”.

Publicitat

En aquest sentit, asseguren que “si no ho fa dins dels terminis establerts, s’imposaran multes”. I, si finalment la propietat no assumís la neteja, “s’actuaria de forma subsidiària”. Els veïns del voltant, però, no estan disposats a esperar: “Quan pot passar, amb tot això? Fa molt temps que ho requerim”, lamenten.

Més enllà de la neteja

El solar s’ha convertit en un autèntic maldecap pels veïns. Segons lamenten, s’han produït incidents “greus” i “amenaces de mort” per part dels individus que ocupen aquest solar, fets que ja han estat denunciats. Per tot, demanen l’actuació urgent de l’administració.

Publicitat