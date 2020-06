Reivindicació irisada a Sabadell, el Dia de l’Orgull: “Prou de viure en la marginalitat!”

La Pelos –perruca voluminosa, roba interior rosa, penjolls d’or, barba– ha vingut de Barcelona expressament. A Sabadell, ciutat que avui llança proclames per la llibertat, pels drets LGTBI. No contempla que res, ni el coronavirus, li descafeïni el Dia de l’Orgull: “El pride s’ha de fer, no s’ha de deixar passar. Crec que a molta gent li agradaria que no existís. És el moment de sortir al carrer i dir que aquí hi som. De dir que no hem de justificar la nostra existència”.

Dues marxes han sortir del sud i del nord de Sabadell, des de la plaça del Pi de Ca n’Oriac i des de la plaça de la Creu de Barberà, a la mateixa hora, les 12h. El Dia de l’Orgull s’ha celebrat de forma inèdita a la ciutat. Desenes de persones amb banderes i mascaretes irisades, també pancartes, sota un dia calorós. Quatre pops immensos, articulats, han encapçalat part de la comitiva. A darrere, la batucada de les Forques de Can Deu. La manifestació ha estat convocada per Ca l’Enredus i Actua Vallès i ha comptat amb la col·laboració de gairebé una desena d’entitats, a més de l’Ajuntament.

Fa 51 anys, les batudes policials contra la comunitat homosexual en el bar Stonewall Inn de Nova York van ser l’embrió del moviment que es reivindica a la ciutat, aquest 28 de juny. Així s’ha volgut destacar en el manifest llegit per Clara Palau, activista transgènere, una vegada han confluït les dues marxes. “Cansades de persecucions policials, dones trans amb gais i lesbianes, van sortir al carrer per dir prou. Prou de discriminació! Prou de viure en la marginalitat!”.

Pronunciat a la plaça del Doctor Robert, el text ha denunciat un moviment de “suposades feministes que exclouen a les persones trans”. La crítica ha anat acompanyada d’una cita d’Angela Davis: “Qualsevol feminisme que privilegiï qui ja té privilegis, serà irrellevant per a les dones pobres, les precaritzades, les dones de colors, les trans, les dones trans racialitzades”. I una altra vegada el mateix crit: “Prou de discriminació! Prou de viure en la marginalitat!”. Una altra vegada, aplaudiments.

Ha estat reclamada una llei d’àmbit estatal per a emparar a les persones dels col·lectius LGTBI, que reconegui l’autodeterminació de gènere. També una llei de reproducció humana assistida que no diferenciï les persones per la seva orientació sexual i que inclogui els homes trans amb capacitat gestant per rebre-la.

A la plaça, s’hi han reunit grups d’amics, famílies i membres d’entitats. La Tania, de la Unió Veïnal de Can Llong i Castellarnau, però, reclama anar més enllà de la celebració: “A Sabadell, hi ha d’haver una partida dels pressupostos per ajudar el col·lectiu, no només amb festius. També s’ha d’ajudar-los amb els seus problemes. És un col·lectiu que està molt abandonat”.

