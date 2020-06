Joan Cuscó: “Hem construït ciutats difícilment habitables”

A Sabadell vivim en una trama urbana molt densa, explica el president de l’Adenc, Joan Cuscó, i com s’ha pogut veure, el contacte amb la naturalesa ha estat una de les coses que més s’han trobat a faltar durant el confinament. “Molta gent ha descobert els elements de la naturalesa que té al seu voltant”, apunta, la qual cosa creu que és positiva perquè ajuda la seva tasca de protegir-los. En part, gràcies a la reducció de la contaminació acústica i ambiental que s’ha viscut a tot arreu i ha facilitat l’aparició o el creixement de la vegetació i contemplar els ocells, com els cames-llargues al Parc Catalunya, que “és estrany que s’hi parés” perquè habitualment busquen espais més tranquils.

Necessitat d’escapar

El sabadellenc creu que “hem construït ciutats difícilment habitables” i això fa que s’accentuï encara més la necessitat de sortir a l’exterior. Cuscó creu que “a la ciutat falten espais on fer vida”, com zones agradables on passar una estona. Així, aposta per augmentar els espais de biodiversitat, amb vegetació, per tots els beneficis que comporta.

Aposta pel transport públic

Una de les conseqüències del coronavirus és que el transport públic s’ha vist afectat per la reducció de la demanda. Per això mateix, i per no perdre ara tots els esforços que s’havien fet per potenciar-lo, Joan Cuscó creu que les institucions han de fer una “aposta decidida pel transport públic”, millorant freqüències, línies, infraestructures, etc.

