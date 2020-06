El programa esportiu de cohesió social i inclusió acollirà prop de 300 joves

Diversos barris de Sabadell acolliran el programa Esport Jove als Barris, una iniciativa que pretén apropar l'oferta d'activitats vinculades a l'esport a joves en risc d'exclusió social. Concretament, s'hi destinaran 105.000 euros repartits en cinc lots, un per a cada barri on es duguin a terme les propostes: Can Puiggener, Torre-romeu, les Termes, Sant Julià i Ca n’Oriac.