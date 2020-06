La Cambra de Sabadell programa gairebé 250 cursos en línia per a joves

250 cursos gratuïts per a joves. La Cambra de Comerç de Sabadell ha publicat un nou catàleg de cursos en línia gratuïts adreçats a joves d’entre 16 i 29 anys. La nova oferta formativa s’emmarca dins del Programa PICE de les Cambres de Comerç i complementa i amplia la modalitat presencial, “per respondre a la nova realitat generada arran de la pandèmia per la Covid-19”, ha assenyalat l’entitat cameral.

D’aquesta manera, qualsevol jove, menor de 30 anys que no estigui ni estudiant ni treballant, pot beneficiar-se d’aquests cursos gratuïts. Només cal estar donat d’alta prèviament a Garantia Juvenil i, en cas de no estar-hi donat d’alta, la Cambra dona suport en aquest tràmit. De fet, s’arribarà gairebé als 250 cursos de famílies professionals tan demandades actualment com les competències digitals, la informàtica i les comunicacions, l’àmbit sanitari, la seguretat alimentària o el medi ambient, entre d’altres.

Mitjançant aquesta formació, la Cambra de Comerç de Sabadell facilita l’accés dels joves al mercat de treball per la via de la contractació o l’emprenedoria, ja que ofereix orientació vocacional, itineraris formatius personalitzats i suport per part d’un tutor.

En finalitzar l’acció formativa, el participant rebrà un diploma acreditatiu emès per la Cámara de Comercio de España i el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. L’entitat sabadellenca participa en el programa PICE de formació i inserció per a joves des del 2015 oferint cursos i organitzant fires i esdeveniments relacionats amb l’ocupació infantil.

