Quan l’escola és lluny del barri

L’Elisabeth només ha de travessar el carrer i girar una cantonada per arribar al centre educatiu on sempre havia pensat que aniria la seva filla. Té l’escola Ribatallada, exactament, a 50 metres. Aquesta era la primera opció a la preinscripció de cara al curs vinent. Però, tot i la proximitat, l’Abril no hi començarà P3. N’ha quedat fora per sorteig. Tampoc a cap de les altres alternatives al barri: ni a l’escola Creu Alta ni a la Samuntada. “Hem hagut de fer una ampliació de la preinscripció i hem triat una escola que és a la Concòrdia. Són quatre viatges al dia, que, amb dues nenes, cadascun implica mitja hora o quaranta minuts caminant. I això s’allargarà tota la primària, 9 anys...”, sospira.

El seu és un dels casos de les 27 famílies de la Creu Alta que han quedat excloses de les escoles del barri. Com ja ha passat altres anys, hi ha hagut molta més demanda que no pas oferta. Entre els tres centres, que en total ofereixen 75 places, es van tramitar 102 sol·licituds. En el sorteig, l’Elisabeth havia quedat en la posició 25, per la qual cosa s’hi podria matricular. Més tard, però, li van comunicar que aquesta plaça la reservaven per a un alumne amb necessitats especials.

De l’escola Creu Alta, han quedat excloses 14 famílies; de la Ribatallada, 3; de la Samuntada, 10. En aquest darrer centre, de fet, en els darrers anys ja s’hi han encabit dos grups addicionals a P3, els anomenats bolets.

Però les famílies demanen una solució: “El fet que no sigui el primer any que ens trobem aquesta situació al barri demostra que caldrà dotar la Creu Alta d’una nova escola o d’un nou edifici per a una de les existents per fer front al dèficit de places”. A curt termini, però, únicament veuen viable obrir una nova línia en una de les escoles per donar resposta a les 27 famílies.

“Ens estan fent fora del barri. Hem de marxar, amb el que això implica per a la conciliació familiar. Haurem de recórrer als avis o al que sigui...”, es lamenta Caterina Riba, mare que també s’ha vist afectada per l’assignació de places. La majoria d’aquestes famílies, en la preinscripció, han obtingut 30 punts a raó de la proximitat amb el centre. Com que han quedat empatades en puntuació, s’ha efectuat un sorteig. Aquelles amb menys sort, que han quedat excloses de la seva primera opció, no han pogut entrar a les altres escoles de la Creu Alta, ja que també hi ha sobredemanda. Les alternatives, lluny del barri. D’aquestes 27 famílies, n’hi ha que no han rebut assignació de centre fins a la seva 9a opció.

Una de les alternatives per a les famílies de la Creu Alta és, tal com intentarà Elisabeth Sánchez, mare de l’Abril, anar a l’escola Font Rosella. Tot i que queda una mica més lluny que les del barri, es tracta d’una escola on la Fundació Bofill ha impulsat l’innovador projecte Magnet, que implica una aliança entre el centre i una institució de referència. En aquest cas, la fundació Naturgy.

No és l’únic barri

Però el desequilibri entre oferta de places a les escoles i la demanda de les famílies es dona a més barris. A Can Llong, hi ha 23 famílies que el curs vinent també s’hauran de desplaçar més del que preveien. Havien sol·licitat una plaça a P3 en una de les tres escoles, però no l’han obtinguda. Una setzena de famílies han quedat fora de l’escola Mas Boadella. De la Can Llong, n’han estat set.

Una de les mares perjudicades ha estat Maria Rosa Carmona: “Si això passa cada any, i sempre es queda gent fora del barri, per què no fan una altra línia?”, es pregunta. “No ho entenc”, sentencia la mare. Encara que no sigui a Can Llong, hi ha una escola que li queda a prop. Però no la convenç, així que té previst portar la seva filla en un centre de Sant Quirze. “Si he d’agafar el cotxe igualment. És a prop del barri i és fàcil per aparcar-hi”.

Teresa Casan, directora de l’escola La Roureda, explica que també s’ha trobat que ha faltat una plaça en el seu centre, per a una nena que, com que el sorteig no li ha estat favorable, haurà de buscar una altra opció fora del barri. “La mare estava disgustada...”.

Sempre és negatiu desplaçar-se?

A Sabadell, hi ha 15 centres d’alta complexitat –escoles amb una concentració superior al 80% d’alumnat vulnerable–. Per fer-hi front, és necessari reservar places a centres educatius on els estudiants comparteixin aula amb companys que no tinguin el mateix llast socioeconòmic. Els experts del món de l’educació apunten que, encara que això impliqui desplaçar-se, fa que el rendiment escolar de l’alumnat vulnerable incrementi.

