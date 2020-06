Els empresaris de Sabadell aposten per revisar les condicions dels ERTOs al setembre

Pròrroga fins al 30 de setembre. El BOE va publicar dissabte passat el reial decret aprovat en l’últim Consell de Ministres, que amplia fins a aquesta data els expedients de regulació temporal d’ocupació a causa de la Covid-19 i també la prestació extraordinària d’autònoms. Aquestes mesures s’acabaven avui i s’allargaran tres mesos més després que els ministeris de Treball i Seguretat Social tanquessin els acords amb els agents socials.

La presidenta del CIESC i del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch, ha valorat positivament que aquestes mesures s’hagin pres “després d’un acord amb una taula de concertació social” i “no a través de reial decret”. Malgrat això, ha advertit que “ha de ser revisable a principis de setembre per si cal allargar-lo en funció de com hagin anat els mesos que tenim al davant”.

Al reial decret destaquen dues mesures: el manteniment dels ERTOs de força major total per a les empreses que encara no han tornat a l’activitat i la possibilitat que les empreses que es vegin obligades a tancar de nou per culpa d’un rebrot puguin acollir-se a aquests procediments. Les companyies que encara no puguin obrir i que tinguin menys de 50 treballadors, s’estalviaran un 70% de les cotitzacions el juliol, un 60% durant l’agost i un 35% el setembre. En canvi, per a les companyies amb una plantilla de més de 50 persones, les exoneracions seran del 50% el juliol, del 40% l’agost i del 25% el setembre.

En el cas de les empreses que estan actualment actives i que es vegin oblidades a tancar per un rebrot, comptarien amb una exoneració de quotes del 80% si la plantilla és inferior a 50 treballador, i del 60% si té més de 50 empleats.

Publicitat

Les empreses que s’acullin als nous ERTOs no podran fer hores extres ni contractar o subcontractar plantilla per fer la mateixa feina que els treballadors afectats. A més, s’ha de mantenir l’ocupació durant sis mesos. El text també facilita la transició dels expedients de força major als de causes organitzatives i productives.

Precisament, el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, ha destacat que aquesta mesura “es queda curta”. Segons Alberich, un cop acabat l’estat d’alarma, s’haurien d’utilitzar els ERTOs ordinaris “revisant les seves condicions per adaptar-los a la situació nova”. Per això, el president de la Cambra sosté que aquesta nova pròrroga està creant una situació de “molta complexitat i el que necessiten les empreses és simplificació i les mateixes condicions per a tothom”.

Implementació encallada

En la mateixa línia, Bosch ha denunciat que l’administració pública s’està encallant en la implementació d’aquests ERTOs, amb els problemes del SEPE a l’hora de pagar les prestacions. Per això, demana “eficàcia, eficiència i creativitat en la implementació, si no, no serviran de res”. Des de l’inici de l’estat d’alarma, a Sabadell s’han presentat 2.365 ERTOs –2.216 de força major– que han afectat 15.135 persones.

Publicitat