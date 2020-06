Present i futur

[Per Josep Mercadé, periodista]

El present i el futur no havien estat mai tan lligats com ara. No trobeu? Coneixem el que passa a cada instant gràcies al cronòmetre mundial que indexa xifres de morts i infectats per la Covid-19. Alhora, també, es parla com mai de què passarà les setmanes o mesos immediats. Amb una de les paraules més utilitzades: incertesa.

El present de Sabadell és molt semblant al d’altres ciutats: represa de les activitats de forma lenta, amb ganes però amb cautela. La resposta de la gent està sent més bona del que a priori es podia pensar. Malgrat la sotragada, hi ha ganes de consumir. Tot i que per a molts la situació els és prou difícil.

El comerç és una de les activitats que se n’està ressentint, i molt. Un passeig per Sabadell ens permet adonar-nos que el sector serveis no passa pels seus millors moments. Especialistes en la matèria podrien teoritzar i donar algunes de les claus d’un procés que tampoc és aliè al de moltes altres ciutats.

Publicitat

Les coses han canviat molt des d’aquella aposta per ser ciutat de serveis que van fer els governs de l’alcalde Farrés. L’operació Eix Macià primer i la rehabilitació del centre històric més tard van capgirar com un mitjó la ciutat grisa de dècades anteriors. Però el moment present ho està canviant tot. L’Ajuntament de Sabadell proposa, per a un futur que hauria de ser immediat, diferents mesures per reactivar el comerç i la restauració, però sempre condicionades a les pautes marcades pels efectes de la pandèmia.

El present, però, és que molts comerços tenen dificultats per fer front als lloguers i a la viabilitat dels seus negocis. El panorama de locals buits a la ciutat fa que el paisatge comercial sigui francament decebedor. Us posaré un exemple, al carrer de Torras i Bages, entre la plaça de Sant Jaume i el carrer d’Horta Novella (un tram de la que va ser l’anella del Centre), actualment hi ha set locals buits o per llogar. Si anem cap al flamant carrer de Sant Pere, encertadament transformat en zona per a vianants, el panorama és molt semblant. I així successivament.

I el futur? Incertesa, diu tothom. Els més pessimistes hi afegeixen la paraula temor que els rebrots ens puguin portar nous confinaments i que la crisi tingui noves recaigudes. El gran avantatge, però, és que el futur està sempre ple de previsions que es poden canviar i fer que el present esdevingui millor del que podia semblar. Esperem que així sigui.

Publicitat