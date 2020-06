Sabadell controla el coronavirus a través de les aigues residuals

Sabadell és escenari d'un nou sistema per controlar la presència de material genètic de Covid-19 a les aigües residuals de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Sant Pau-Riu Sec, l'estudi REVEAL, que té com a objectiu quantificar la presència del virus.

Es tracta de la cinquena ciutat espanyola –la primera que no és capital de província– que implanta aquest sistema de control, que també funciona a l'àrea metropolitana de Barcelona, Alacant, Múrcia i Ourense. Aquest sistema, que avui han presentat en roda de premsa el president d’Aigües Sabadell, Enric Blasco i l’alcaldessa Marta Farrés, és un indicador més per analitzar l'evolució de la pandèmia i anticipar l'aparició de possibles rebrots.

"Poder tenir elements de control de la salut a la nostra ciutat té un gran valor avui en dia, és molt bona notícia per la ciutat", ha destacat Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell. D'altra banda, des d'Aigues de Sabadell han destacat que "aquest material genètic no és infectiu, la Covid-19 en l'aigua residual es desactiva", explica Jordi Vinyoles, director de l'àrea de sanejament.

Com funciona?

L’equip de sanejament d’Aigües Sabadell i tècnics de l’Ajuntament recullen setmanalment mostres de les aigües residuals que arriben a la planta depuradora. Hi ha tres punts de presa de mostres: a l'arribada de les aigues residuals, a la sortida del tractament de fangs i a la sortida de l'aigua a la llera pública.

Un cop es recullen, s’envien a analitzar a un laboratori centralitzat del projecte, coordinat per Cetaqua (Centre Tecnològic de l’Aigua), que transfereix els resultats a una plataforma digital. Aquest sistema, que ja està implantat des de mitjans de març, ha permès detectar que "al pic més alt a Sabadell teníem una major concentració a les aigües que arribaven, però el material de covid desapareixia a la sortida de l'aigua a la llera pública", ha destacat Blasco. "Ara, i des de la tercera setmana d'abril, no es detecta cap element genètic del virus", assegura el president d'Aigües de Sabadell i, per tant, "no hi han dades que indiquin que hi ha coronavirus a Sabadell".

El cert és que aquesta última referència no s'ha de prendre al peu de la lletra: la presència d'una petita part d'aquest material podria quedar diluïda a les mostres i, per tant, convertir-se en indetectable. "A partir d'una baixada de casos, no és detectable a les aigües", explica Vinyoles.

És per això que es pretén analitzar al detall les aigües del total de la xarxa de col·lectors per acotar la informació al detall per barris i detectar un possible nou rebrot a àrees més delimitades. Una fase que no s'implantarà, previsiblement, fins setembre.

Més millores a les depuradores

El passat maig l’Ajuntament i Aigües de Sabadell van instal·lar quatre nous molins eòlics a l’EDAR Riu-sec destinats a l’autoconsum, que reduiran el consum d’energia externa. Altres mesures que ja s'han implantat a les dues depuradores de Sabadell és la creació de zones de plantes amb flors per afavorir els pol·linitzadors, s’ha potenciat el control d’espècies invasores iamb plantes pròpies de la zona que redueixen la petjada hídrica i s’han instal·lat caixes niu, rocalles i un hotel d’insectes.

